El Parlament suspende el curso político de Illa y lo manda a la recuperación de septiembre

La última sesión plenaria del curso político en Cataluña ha querido hacer balance del primer año del gobierno de Salvador Illa. Cuando en agosto el PSC cerró los acuerdos con los comunes y con ERC para presidir Cataluña, la esperanza y la decepción se encendieron a partes iguales. Para unos, por fin el llamado constitucionalismo había desalojado de la Generalitat al independentismo tras más de 10 años. Para otros, Illa gobernaría al dictado de Sánchez, Puigdemont y Junqueras. Para otros, el PSC se convertiría en un satélite del PSOE.

Junts per Catalunya es de los que cree que Illa sigue las órdenes de Pedro Sánchez, y es de los que más ha criticado al Govern durante el curso. El balance que ha hecho Albert Batet, líder del partido en el Parlament, va en esa línea: “Acaba su primer curso político y podemos reconocer que esto no va. La realidad es que su gobierno es un desgobierno”, ha empezado Batet.

Para el posconvergente, hay una larga lista de desastres imputables al PSC, y así la ha repasado: Cataluña colapsada en infraestructuras, crisis diaria en Rodalies, un Govern sin presupuestos habiendo incumplido la promesa de tenerlos en enero, un Govern que gobierna a golpe de decretos “al dictado de los comunes y de Albiach”, un Govern débíl, incapaz de aprobar decretos y teniendo que retirarlos, una crisis en la DGAIA, una crisis provocada por el asunto de las pinturas de Sijena y, por último, el escándalo de las adjudicaciones de las plazas educativas.

Para Batet, el problema es claro, y es que Illa “asumió la presidencia sin mayoría, sin estabilidad y con toda dependencia de Madrid, del PSOE y de Pedro Sánchez”. Ha cerrado su intervención mandando al presidente a aprovechar las vacaciones de verano para “reflexionar”. "No tenemos un presidente que defiende Cataluña. Usted va desnudo y tiene que comenzar a verlo", ha sentenciado Batet.

No tan duro, pero también incisivo, ha sido Josep Maria Jové i Lladó, líder de ERC en el Parlament, uno de los socios de investidura del PSC. “Última sesión y, por lo que vemos, a su gobierno en minoría se le está haciendo largo este período de sesiones”, ha dicho en referencia a la poca autocrítica que, dice, tiene el Govern de Illa, y sus esfuerzos para “disimular los casos de mala gestión”.

Para Jové, el colmo ha sido, de nuevo, el escándalo de las plazas docentes, que ha calificado como un “espectáculo indigno por haber dejado en la estacada a la dirección de los centros, a maestros y a familias”. Sin embargo, para Jové lo grave ha sido que el Govern no ha tomado “responsabilidades políticas”, sino que se ha escudado en criterios técnicos y ha cesado a una subdirectora del Departamento de Educación. “No es lo que se espera de alguien que dice estar al lado de los trabajadores públicos y de la comunidad docente”. Jové ha instado a Illa a ser “humilde” y a “asumir responsabilidades políticas”.

Para él, los ceses, “si tiene que haber, tienen que llegar a nivel político, no solo a nivel técnico”. Ha cerrado, además, con un símil educativo: “Tal vez usted nunca tuvo que ir a recuperaciones en septiembre, pero a quien le tocaba ir se pasaba el verano trabajando para aprobar. Le deseamos un buen verano, pero pocas vacaciones, porque tienen mucho trabajo retrasado por hacer, mucho trabajo por enmendar y mucho por cumplir”. Y septiembre, ha dicho, está a la vuelta de la esquina.

Como no podía ser de otra manera, Ignacio Garriga, líder de Vox en Cataluña, no ha faltado a su “cita” con la inseguridad durante el pleno al hacer balance del primer año de gobierno de Illa. “Cataluña es más insegura, más pobre y más irreconocible”, ha empezado su intervención. En el último año, dice, “se han disparado las violaciones, se han duplicado los intentos de homicidio y se han extendido las zonas en las que la policía no puede entrar”. Según Garriga, Illa tiene el “récord de ser el gobierno donde más policías han sido agredidos”. Sin embargo, el mayor pecado de Illa, para Garriga, es “permitir el avance del islamismo”, pues “hoy es más fácil estudiar lengua árabe o cultura moarroquí que escolarizar a los hijos en español en un colegio de Cataluña”. La Cataluña de Illa es, para el de Vox, “más pobre y decadente” y “menos Cataluña”.

Garriga ha advertido a Illa de evitar “estrategias” con los datos del PIB, pues de nada sirven si, como ha afirmado, “las familias y los trabajadores han perdido poder adquisitivo”. Para el líder de la formación, esa situación se podría paliar con rebajas de tasas y de impuestos. Pero esa “decadencia” de la que habla Garriga no se queda ahí, sino que se extiende a las políticas de Illa en vivienda, donde se han disparados los precios “por encima del 14%” y se han reducido las viviendas disponibles “por debajo de 40.000 viviendas”.

El balance de Garriga es claro: “Usted, después de este año, ha demostrado ser una estafa política”. Ha recordado que, en educación, Cataluña tiene “los peores datos históricos”, el apagón por las deficiencias energéticas, a su modo de ver, del PSC, y la falta de presupuestos. “Lo único para lo que ha servido que usted llegue a presidente de la Generalitat es para asegurar la acción de todos los gobiernos separatistas”, ha sentenciado.

Un poco menos duro ha sido David Cid, de los comunes, socio preferente del Govern, quien ha invitado a Illa centrarse en cinco prioridades: "vivienda, trenes, escuelas, renovables y CAPs. Para Cid "los ciudadanos tienen que notar las mejoras en su día a día, y que, se momento, "la nota final de curso es que el Govern necesita mejorar, y veremos si en septiembre mejora adecuadamente", ha sentenciado.

Illa reivindica su gestión

A pesar de todas las críticas y ataques, Salvador Illa se ha mostrado “razonablemente satisfecho” por el curso que ha protagonizado su Govern. Aunque ha reconocido que “a Cataluña aún le queda mucho por hacer”, ha afirmado que su principal propósito, el de generar “prosperidad compartida”, se ha cumplido. “Puedo ofrecer una hoja de servicios bastante notable en esa materia”, ha afirmado.

Además, Illa ha contestado a Batet con otra lista, esta vez no de agravios sino de éxitos: la ampliación del aeropuerto de El Prat, el inicio del traspaso de Rodalies, los acuerdos en materia de energías renovables, la simplificación del funcionamiento de la administración o el haber impulsado “el plan más ambicioso de todas las comunidades autónomas en materia de vivienda”.

Ante las críticas de Jové sobre el escándalo de educación, Illa ha querdio blidar a Esther Niubó, consejera de Educación. Ha asegurado que su Govern "asume las responsabilidades políticas completas" y ha afirmado que no se escuda tras ningún servidor público. Sin embargo, ha negado tener que tomar, por ahora, más medidas, pues "hay un expediente informativo abierto". Según Illa, cuando llegue el expediente y haya noticias, "se tomarán las decisiones". También ha reivindicado que, desde la Conselleria, se actuó "con rapidez".

A Garriga le ha contestado sobre la “inseguridad” de Cataluña con datos que avalan una ligera mejora tanto en Cataluña como en Barcelona. “Disminuyen el conjunto de hechos delictivos, crece la eficacia policial en Cataluña, y en Barcelona disminuye un 10% la multirreincidencia”.

Por útlimo, Illa ha celebrado, en respuesta a David Cid, que los pactos de investidura se han cumplido, en su mayoría, con creces, y ha afirmado que "las prioridades están bien asignadas".