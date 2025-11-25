El PIB catalán crecerá un 3,1% en 2025, por encima de la media española, según BBVA Research

El producto interior bruto (PIB) catalán cerrará el año con un crecimiento del 3,1%, por encima de la media española del 3%, según el avance realizado por BBVA Research, informa el banco este martes.

Este crecimiento se basa en la solidez del empleo, el dinamismo del consumo privado y el buen comportamiento de las exportaciones de bienes y de la industria, que "estarían sosteniendo la actividad".

De cara al próximo año, la entidad prevé una moderación del crecimiento hasta el 2,3%, mientras que la tasa de paro cerrará el año en el 7,9% y se crearían 195.000 empleos entre 2025 y 2026.

El informe añade que a pesar de la expansión prevista, la economía catalana afronta desafíos ligados a la incertidumbre de la política económica estadounidense y a que el turismo "parece acercarse a sus límites de capacidad".

También ha apuntado que la falta de vivienda asequible se ha convertido en un importante cuello de botella y que la escasez de mano de obra en determinados sectores también podría limitar el ritmo de crecimiento.