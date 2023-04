La plataforma Tabarnia responde a TV3 y proclama a la Virgen del Rocío como su patrona

La Plataforma Tabarnia y su comunidad autónoma acrónima de Barcelona y Tarragona, y ha opinado sobre la polémica suscitada por el gag del programa “Està Passant”, de TV3, sobre la Virgen del Rocío.

Concretamente, un comunicado emitido hoy por la plataforma se trata de un “decreto por el que la Virgen del Rocío se convierte en Patrona de Tabarnia. A todos quienes leyeren, oyeren, entendieren y compartieren: El gobierno de Tabarnia ha decidido en sesión solemne y actitud postrante designar según su leal saber y entender a la Virgen del Rocío patrona eximia, única y digna de veneración en todo el territorio Tabarnés”.

Argumentan en su decreto que “basamos esta decisión en razones sólidamente aceptadas como la de que es una virgen muy milagrera y a fe de Dios que aquí nos haría falta un buen milagro, que es virgen querida por todos independientemente de su riqueza, estatus, sexo o equipo de fútbol, que pocos casos se dan el cristiandad más hermosos que esa procesión rociera o el salto en Almonte, acreditando con todos esos méritos y muchos más que omitimos por no dar tres cuartas al pregonero que la hacen digna del amor y de miles y miles de personas en este mundo lleno de descreídos, tuercebotas, maxmordones, papanatas y cernícalos”.

Creemos también que es una sabia elección acogernos a su protección habida cuenta de cómo es odiada por los millonarios lazis, esa pléyade de pijoprogres que no tienen el menor reparo en decirse Namasté unos a otros, creer en la reencarnación - ¡Dios nos libre si este pelotón de los torpes se reencarnase! -, hacer mohines de asco al jamón o a la enorme gama de chacinería que gozamos los españoles so pretexto de que el tofu es infinitamente mejor y, en fin, reírse de todo aquello que no comprenden ni comprenderán jamás. Porque andan harto ayunos de amor, de fe, de misericordia y de caridad. Así pues, podemos resolver y resolvemos proclamar a la Blanca Paloma protectora de Tabarnia y nos comprometemos con la promulgación de la presente a cantar la Salve Rociera en todos los actos que se celebren en nuestra amada tierra tabarnesa, siempre devota y vindicadora de lo bellamente sacro ante la profanadora y vil gallofa”.