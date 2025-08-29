La policía alerta de una nueva ruta de contrabando hacia países del norte de Europa utilizando el Aeropuerto de Barcelona

La Policía Nacional se ha incautado de 1.899 cajetillas de tabaco de contrabando localizadas entre las pertenencias de un pasajero en la estación de autobuses Barcelona Nord, informa el cuerpo policial en un comunicado este viernes.

Los hechos se produjeron el 22 de agosto, cuando agentes de la Policía Nacional identificaron a un pasajero en la estación de autobuses Barcelona Nord cuando se disponía a viajar a París en un vehículo que utilizaba una plataforma de viajes compartidos.

Los agentes comprobaron que había llegado esa misma mañana a través del Aeropuerto de Barcelona procedente de Frankfurt (Alemania) y al ser preguntado por el motivo del viaje adoptó una actitud nerviosa y dio respuestas contradictorias, por lo que se procedió al registro de su equipaje.

En el interior de las maletas que portaba se detectaron 1.899 cajetillas de tabaco de contrabando, sin ningún tipo de timbre ni sello fiscal, por lo que se procedió a su incautación y se le abrió un procedimiento para proponerle para sanción ante el departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria de Barcelona.

La Brigada móvil informa de que ha detectado una nueva ruta de tabaco de contrabando hacia países del norte de Europa utilizando el Aeropuerto de Barcelona y la estación de autobuses Barcelona Nord.

Además, se ha constatado un incremento exponencial del contrabando de tabaco que transita por Barcelona, tras haberse decomisado en lo que va de año un total de 6.128 cajetillas de tabaco en las estaciones de transporte en la capital catalana, teniendo en cuenta que en 2024 se incautaron 800 cajetillas y en 2023, un total de 1.590.