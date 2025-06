Los "préstamos" de las pinturas de Sijena por parte del Mnac

Desde la pasada semana, desde el Gobierno de Aragón, se ha venido hablado de que las pinturas del monasterio de Sijena que en la actualidad se conservan en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (Mnac) han viajado en varias ocasiones fuera de este centro. Esta afirmación ha obligado al museo a mirar en sus archivos para poder fijar hasta qué punto son ciertas esas palabras.

El Mnac, a través de un comunicado, aseguró que desde que las pinturas ingresaron en el Palau Nacional, en 1961, nunca han salido del mismo. Más datos, en 1987, las pinturas se trasladaron a los almacenes del museo con motivo de las obras de remodelación del edificio y, para la reapertura del Museo en 1995, el conjunto se instaló en la que sigue siendo su ubicación actual, donde permanecen desde hace tres décadas.

Como recuerda Simona Sajeva, doctora en ingeniería y conservación preventiva de bienes culturales y presidenta del Comité Científico Internacional de Pintura Mural del ICOMOS, en el informe aportado por el Museo al juzgado sobre "La evaluación de los efectos de eventuales operaciones de desmontaje de la instalación actual, transporte y remontaje en la sede de origen","hay que considerar que el conjunto pictórico nunca ha sido objeto de una operación de transporte similar o comparable a la que se llevaría a cabo en caso de ser instalado en Sijena. Solo pequeñas partes de las pinturas han sido prestadas a otros museos. En todos los casos se ha tratado de porciones reducidas sobre contrachapado (cuadros procedentes en su mayoría del intradós), que garantiza una superficie continua, uniforme y rígida a las pinturas".

Sí han existido préstamos puntuales, pero siempre de pequeños fragmentos, y se llevaron a cabo, como añade el museo, “en unos años y un contexto histórico en los que la disciplina de la conservación preventiva no tenía el desarrollo que tiene hoy”. Entre los años 1970 y 1997, fragmentos que forman parte del intradós participaron en diferentes exposiciones. También lo hizo en 1984 el arco con motivos vegetales, procedente del arrancamiento de 1961.

Este es el listado completo de los viajes de fragmentos de las pinturas de Sijena desde su llegada al Mnac:

1970

Exposición: “The Year 1200”

The Metropolitan Museum of Art (Nueva York)

Fragmento de un intradós con Er, Jesús, Eliezer, Jorim, Simeón

377,5 x 70 cm

1984

Exposición: “English Romanesque Art. 1066-1200”

Hayward Gallery, Londres

Arts Council of Great Britain

Fragmento de intradós con Jessé y Rey David 453 x 70 cm Fragmento de intradós con Er, Jesús, Eliezer, Jorim, Simeón 377,5 x 70 cm Doble arco con motivos vegetales 106 x 225 cm

1988

Exposición: “La época de las catedrales”

Museu d'Història de la Ciutat de Girona

Ayuntamiento de Girona

Fragmento de intradós con Salatiel y Zorobabel 377,5 x 70 cm Fragmento de intradós con Enós y Set 377,5 x 70 cm

1990

Exposición: “En torno a Jaime I. Del arte románico al arte gótico”

Palau dels Scala, Valencia

Ayuntamiento de Barcelona y Generalitat Valenciana

Fragmento de intradós con Salatiel y Zorobabel 377,5 x 70 cm Fragmento de intradós con Enós y Set 377,5 x 70 cm

1997

Exposición: “The Glory of Byzantium. Art and Culture of the Middle Byzantine Era. A.D. 843–1261”

The Metropolitan Museum of Art (Nueva York)