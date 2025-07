Primer cese en Educació tras el fiasco de las adjudicaciones docentes en Cataluña

Tras el error en las adjudicaciones docentes en Cataluña, hoy ha llegado el primer cese en el departamento de Educación de la Generalitat. La consellera Esther Niubó ha confirmado el despido del subdirector general de Plantillas, Provisión y Nóminas de la conselleria. Durante la Comisión de Educación y FP que se ha llevado a cabo hoy en el Parlament, Niubó ha trasladado de nuevo sus disculpas a la comunidad educativa y a los docentes, así como a los centros educativos que "han tenido que posponer la configuración de los horarios definitivos del próximo curso". "Vuelvo a lamentar la situación de incertidumbre que ha provocado esta situación tanto a los profesores afectados como a las direcciones de los centros", ha asegurado la consellera.

El viernes pasado se conoció la decisión del Govern de paralizar y repetir las adjudicaciones docentes, después de detectar "incidencias no justificadas". Niubó ha explicado hoy que lo ocurrido "ha sido un hecho grave que daña la credibilidad y el prestigio del sistema educativo, que es inadmisible e intolerable" y ha asegurado que no permitirán que nadie, de forma voluntaria y deliberada, tome decisiones unilaterales contraviniendo las resoluciones del departamento.

En este mismo sentido, ha señalado que el director general de Profesorado y Personal de Centros Públicos, Josep Maria Garcia, ha sido informado por parte de un cargo responsable de su dirección de "una alteración en el procedimiento que ha afectado a 878 lugares de trabajo en perfil", que se habían adjudicado a interinos en lugar de haber sido convertidos en puestos ordinarios asignados a personal funcionario. "Una persona funcionaria, responsable de la dirección general del profesorado, sin consultar al director general, a la secretaria general y tampoco a la consellera, y contraviniendo las resoluciones del departamento, durante la fase provisional de adjudicación de destinaciones del personal docente, ha hecho una reserva de 878 puestos de perfil profesional", ha argumentado Niubó. De esta manera, la consellera ha atribuido las incidencias a una acción "deliberada y voluntaria".

Según la consellera, el error en las adjudicaciones ha afectado a 2.898 personas, lo que supone un 5% del total de participantes. El pasado lunes, la conselleria de Educación de la Generalitat ha publicado la nueva lista de adjudicaciones con estos casi 3.000 cambios, y Niubó ha asegurado que el departamento ha trabajado "a contrarreloj para hacer la nueva adjudicación de docentes con todas las garantías".

La consellera ha insistido en que las incidencias no se han producido por un error técnico, humano o informático, sino por una "decisión unilateral que contravenía la normativa", y ha celebrado haber encontrado y cesado a la persona responsable. Sobre el despido, Niubó ha asegurado que se trata de un cese político y no ha descartado más actuaciones próximamente: "Veremos si hablamos de una persona o si hay más personas implicadas". "Para que hechos como este no puedan suceder en un futuro", la consellera de Educación ha informado que el departamento ha solicitado un plan para "reforzar la solvencia técnica del sistema".

La oposición pide su dimisión

A pesar de la decisión de cesar a un responsable del departamento, los grupos de la oposición al Govern en el Parlament han pedido la dimisión de Niubó, y algunos han notificado errores en la nueva adjudicación.

El Partido Popular ha pedido a la consellera de Educación confirmar que el subdirector general cesado no será reubicado, y ha exigido "dimisiones al más alto nivel". La diputada popular Eva García también ha pedido una auditoría externa y una reforma integral de la conselleria.

Por su lado, la diputada de Junts, Judith Toronjo, ha lamentado el "caos" del proceso, y ha instado a Niubó a "plantearse su dimisión". En el mismo sentido, Aliança Catalana ha asegurado que "la responsabilidad" es de la consellera "por acción, por omisión, por incompetencia o por dejadez".

Los principales socios del Govern de Salvador Illa también han criticado la situación. Irene Aragonès, diputada de ERC, ha pedido soluciones y el cese del director general de Profesorado y Personal de Centros Públicos, Josep Maria Garcia: "Usted ha optado por esquivar responsabilidades y cargar el muerto a un técnico del departamento". En los comunes, Lluís Mijoler ha calificado de "inaceptable" que en una administración que gestiona la educación pública se haya producido una alteración consciente de miles de adjudicaciones sin que se detecte.

Antes de la Comisión, unos 200 docentes se han concentrado frente al Parlament para exigir la dimisión de Niubó. Además, durante la comisión, un miembro del sindicato CGT Ensenyament ha interrumpido la intervención de la consellera Niubó en protesta por el error en las adjudicaciones, al grito de "Escuchad a los trabajadores" y "Niubó dimisión".