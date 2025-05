"El PSC se ha convertido en un instrumento de Pedro Sánchez al servicio del independentismo"

El Partido Popular es la cuarta fuerza en el Parlament de Cataluña con 15 escaños. A pesar de ello, se reivindican como los líderes de la oposición con una estrategia clara: marcar perfil propio en Cataluña y "desenmascarar las mentiras de Illa". Juan Fernández, portavoz del grupo en la cámara catalana, defiende una línea firme contra el independentismo y no escatima críticas al presidente de la Generalitat, a quien acusa de hacer seguidismo del nacionalismo y de "ahondar en la decadencia de Cataluña".

Empecemos por lo más reciente: ¿Qué medidas tomaría con la DGAIA con todas las informaciones que están saliendo y, sobre todo, para evitar nuevos casos en el futuro?

Hay que cesar absolutamente a toda la cúpula directiva y realizar una auditoria independiente. Es importante limpiar cualquier sombra de duda y lo prioritario, siempre, es proteger a los menores. Los últimos gobiernos de la Generalitat han hecho justo lo contrario: utilizar la DGAIA como un chiringuito y desproteger de forma negligente a los menores. Es muy preocupante que lo más sagrado del servicio público, que es proteger a los menores vulnerables, haya fallado de una forma tan estrepitosa.

Otro de los temas recientes es el Pacte Nacional per la Llengua que el Govern sacó adelante la semana pasada. ¿Qué les parece?

Nosotros creemos que Illa ha pactado con ERC extender y ampliar el autoritarismo lingüístico y la dictadura lingüística vigente en Cataluña desde hace muchos años. Esa actitud y dictadura lingüística es la principal responsable del retroceso del catalán y de que el catalán sea considerado una lengua antipática. En este sentido Illa se equivoca como se han equivocado el resto de partidos políticos desde hace muchos años. Tenemos el deber de defender el catalán, pero este no es el camino.

¿Cuál es el modelo del Partido Popular?

Nosotros creemos en un bilingüismo cordial, basado en la normalidad que viven muchos catalanes, que hablan castellano y catalán indistintamente, sin imposiciones. En el momento en que intentas proteger una lengua mediante la imposición, estás fracasando. Debemos vivir con normalidad ese bilingüismo, que es un hecho de un valor incalculable para nuestra sociedad.

¿Destinarían dinero público a la promoción o defensa del catalán en la educación o en algún ámbito?

Creemos que el hecho de que en la educación se imparta catalán ya es la base para que los alumnos lo aprendan y lo utilicen de una forma libre. Hay que impulsar una libertad lingüística, no la dictadura que trata de impulsar Salvador Illa.

Ustedes siempre dicen que Illa está llevando a cabo la agenda independentista y del procés por la puerta de atrás. ¿Puede desarrollar esa afirmación?

El problema es que Salvador Illa se está quitando la careta. Ya no lo hace por la puerta de atrás, ahora lo hace a todas luces. Ha traicionado al constitucionalismo y al votante socialista porque para gobernar necesita a ERC. La nueva etapa no la está viviendo Cataluña, sino el PSC, que se ha convertido en un instrumento de Pedro Sánchez al servicio del independentismo aplicando esa agenda independentista.

Entonces, ¿no le compran a Illa su discurso de la "vuelta a la normalidad"?

Salvador Illa está vendiendo una falsa normalidad que no existe. Está aplicando una agenda independentista que está en su mayor plenitud. Illa está construyendo las estructuras de estado que el independentismo no fue capaz de construir en su momento. Si tenemos que hacer balance de este año, la lista más larga es la de las cesiones al independentismo. Eso demuestra que la agenda independentista sigue su curso y con más velocidad todavía con Pedro Sánchez y con Salvador Illa: financiación singular, condonación de la deuda, políticas lingüísticas, cesión de las competencias de inmigración y extranjería, la creación de un cuerpo diplomático de la Generalitat, o esa intención pactada con Sánchez de expulsar de Cataluña a la Policía Nacional y a la Guardia Civil.

Por lo que dice, ¿son más peligrosos para el constitucionalismo ERC y Junts desde la oposición que desde el gobierno?

Se ha demostrado que en Cataluña gobierna un tripartito, y no es el del PSC, ERC y los comunes, sino uno que es peor todavía: el de Pedro Sánchez, Junqueras y Puigdemont. En Cataluña no manda el PSC, sino Junqueras y Puigdemont.

Más allá de con quién se pacta, ¿cómo valoran los contenidos de los pactos?

Las políticas de Illa ahondan en la decadencia que hemos vivido en Cataluña en los últimos años. No se ha tomado ninguna decisión que vaya dirigida a sacar a Cataluña de esa decadencia, sino todo lo contrario. Illa gobierna con los partidos del no a todo, paralizando proyectos importantes como el proyecto del aeropuerto, el proyecto del Hard Rock, y centrando sus prioridades en aquello que no forma parte de los problemas reales de la gente.

Actualmente Cataluña tiene los presupuestos de 2023 prorrogados. ¿Con tal de aprobar unos nuevos el PP se sentaría con el PSC?

No podemos pactar con un PSC que ha unido su destino y está gobernando con ERC y los comunes. No podemos formar parte de un acuerdo con partidos que lo que quieren es seguir ahondando en esta decadencia y sobre todo seguir centrando sus prioridades en la agenda independentista. Hablaremos con el PSC siempre y cuando rompa los acuerdos con sus socios. El PP está aquí para hacer política útil que sirve a los ciudadanos. Tenemos claros nuestros principios, nuestros valores y nuestras líneas rojas.

¿Qué opinión le merece la propuesta de un modelo de financiación singular para Cataluña y la condonación de parte de la deuda del FLA?

Yo creo que todos los presidentes autonómicos, indistintamente del partido que sean, están de acuerdo en que en España tendría que haber un nuevo modelo de financiación autonómica, pero ese nuevo modelo de financiación autonómica tendría que nacer del consenso y debe nacer en aquellos órganos destinados para decidir este tipo de cuestiones. El problema de este modelo de financiación y de esa condonación de la deuda que pacta Sánchez con los partidos independentistas es que no nace de un consenso ni nace en los órganos en los que debe decidirse, sino que nace de un pago en especie al independentismo sobre todo de una venta de esa soberanía nacional a los independentistas.

La Generalitat ha limitado los alquileres de temporada como medida para controlar precios. ¿Qué alternativa propone el PP ante la crisis de vivienda en Cataluña?

Intervenir menos en el mercado: la propuesta contraria a la de Illa, que es la que nos ha llevado a la situación en la que estamos. Tenemos que dejar de regular en exceso el mercado y, sobre todo, construir vivienda pública asequible para aquellas personas que lo necesiten. Las políticas de la izquierda en este país han hecho colapsar el mercado de la vivienda en España y se requiere una actuación urgente. La actuación urgente no debe ser en ningún caso la sobreregulación.

El establishment económico catalán ha criticado los pactos de Illa con ERC y los comunes y le ha invitado a buscar acuerdos más transversales priorizando a Junts. ¿Cómo ven esa valoración de la patronal?

El problema es que Illa se ha equivocado de socios desde el principio, pero si elige a Junts estaría en la misma situación, porque Junts también es responsable de la decadencia en Cataluña y de esas políticas erráticas que han encallado el progreso económico durante los últimos años. Pactar con Junts no sería la solución. Además, Junts también pondría en el foco como prioridad el avanzar en esa agenda independentista que no nos lleva a ningún sitio.

En las últimas semanas se ha puesto de relieve el debate de las nucleares y de las renovables. ¿Qué postura tienen ustedes sobre el cierre de las nucleares de Ascó y Vandellós y sobre la transición energética en general?

Estamos en contra del cierre prematuro de esas centrales nucleares, sobre todo porque representan una parte importante del suministro energético de nuestro país, y sería una irresponsabilidad cerrar las nucleares si no tenemos garantizado el suministro energético de una forma solvente. Yo creo que se han tomado decisiones equivocadas y prematuras. Lo que debería hacer Illa es garantizar ese suministro, pedir la prórroga de la vida de esas nucleares y proyectar un modelo de energía segura y garantizada.

Hace poco registraron una batería de preguntas por el gasto público de la Generalitat. ¿Cree que el PSC malgasta los recursos?

Totalmente. Uno de los problemas de financiación que tiene la Generalitat es que gasta demasiado dinero en su propia estructura política. En Cataluña tenemos la mayor macroestructura política y administrativa de toda España. Y eso es señal del despilfarro con el que se ha gobernado durante los últimos años como si el dinero fuese ilimitado. El dinero es de los ciudadanos y todos los políticos tenemos la responsabilidad de gastarlo en aquello que preocupa a la gente: mejorar los servicios públicos. En Cataluña tenemos unos servicios públicos que están en continua degradación, con las listas de espera más altas del estado, con el mayor número de barracones en las escuelas públicas, con una inseguridad galopante en muchos barrios de Cataluña. Y este gobierno no está centrándose en invertir el dinero para mejorar todo esto, sino en seguir creando más estructuras para contentar a sus socios.

Usted formó parte del gobierno municipal de Badalona. ¿Cree que es un buen modelo para exportar al resto de Cataluña y combatir la inseguridad?

Conozco bien el modelo porque hasta hace unos meses era el teniente de alcalde de seguridad ciudadana en el gobierno de Albiol. La mejor forma de combatir la inseguridad en los barrios primero es asumiendo los datos y las realidades. Sobre todo, actuando de forma directa y con mano dura intensificando la presencia de la policía en las calles. Illa está negando el problema, hace unos días la consejera negó la realidad de que hay gente que tiene miedo de salir a la calle en según qué barrios. Ese es el primer problema. El segundo problema es que el PSC se está comprometiendo a que los Mossos vayan a controlar las fronteras cuando tendrían que estar patrullando las calles para mejorar el servicio y garantizar la seguridad a los catalanes.

¿Entonces no creen que traspasar las fronteras soluciona algo?

No soluciona nada, todo lo contrario. Illa está poniendo en peligro la seguridad de todos los ciudadanos. Illa sabe que no tiene los suficientes agentes como para enviarlos a las fronteras. Más allá de la grave irresponsabilidad que es traspasar esas competencias, que deberían tenerlas la Policía Nacional y la Guardia Civil, la realidad es que no hay los suficientes efectivos como para atender tanto las calles de Cataluña como las fronteras.

Según el último barómetro del CEO, publicado en marzo, ustedes se quedarían en cuarta posición con entre 14 y 16 diputados.

Nosotros no nos guiamos tanto por las encuestas, sino por lo que nos dice la gente en la calle. Lo importante es que el PP ha liderado la oposición este último año en el Parlament. Aritméticamente no somos la segunda fuerza política, sino Junts. Pero Junts está más preocupada de lo que pasa en Waterloo, y ERC está gobernando de forma encubierta con el PSC. Por tanto, el PP es quien lidera la oposición, poniendo en el centro de la acción política aquello que preocupa a los catalanes.

¿Qué le ofrece el Partido Popular al votante de centro derecha no independentista en Cataluña que no le ofrece Vox?

El PP es el partido más grande de Europa y en el que más confían los ciudadanos europeos. Somos aquellos que cuando hemos gobernado lo hemos hecho bien. Tenemos el ejemplo de cuatro alcaldías en Cataluña, donde lo estamos haciendo muy bien y cada vez que nos presentamos a las elecciones mejoramos los resultados, prueba de que la gente confía en nosotros. Más allá de dirigirnos a aquellos ciudadanos de centro derecha, lo que es importante es dirigirnos a todos los catalanes, porque ahora mismo está gobernando Illa, pero se ha demostrado que Illa es una estafa política, y la mejor manera de combatirlos es desenmascarando sus mentiras, y es lo que estamos haciendo en Cataluña. Salvador Illa ha traicionado al constitucionalismo y a sus votantes socialistas, y la mejor alternativa en la que pueden confiar los ciudadanos es en el PP.

¿Cómo encara su partido el panorama nacional?

Quedan dos años para las elecciones, pero España necesita unas elecciones cuanto antes. La mejor medida de regeneración democrática que podría tener este país es que Pedro Sánchez dimita y convoque elecciones. Nosotros ahora de puertas a un congreso buscamos activar al partido y fortalecer nuestro proyecto para ofrecer a la ciudadanía la mejor alternativa para recuperar España de la decadencia en la que la ha sumido Pedro Sánchez.