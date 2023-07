Puigdemont lanza una ofensiva contra ERC y pide "llenar las trincheras" para "defender Cataluña"

Carles Puigdemont entra en campaña y lo hace para lanzar una ristra de reproches contra ERC, marcar perfil propio, coger la bandera más beligerante contra el Estado y llamar a la movilización para llenar "las tricheras" en "defensa" de Cataluña en el Congreso.

Así, con estos términos, se ha referido a la recta final del 23J y a la eterna competición entre republicanos y posconvergentes por la hegemonía del independentismo en un acto en su localidad natal de Amer.

De hecho, el acto se ha convertido en un ataque a la estrategia de Esquerra, una enmienda con críticas constantes por su vía de diálogo con Pedro Sánchez en esta legislatura. "Hay mucha gente que se desvive por tener aliados españoles, nosotros queremos gente que quiera aliados catalanes", ha avisado. El posconvergente, además, ha acusado de forma implícita a los republicanos de ir buscando "palmaditas en la espalda", "esconder al candidato" e incluso "twittear ahora en catalán", ha dicho sobre Gabriel Rufián.

Y, tras esta ristra de reproches abonada también por la candidata Míriam Nogueras y Laura Borràs, Puigdemont ha pedido llenar "las trincheras", la "línea de defensa" y que ERC se sume a su estrategia de confrontación en el Congreso.

"Nosotros no las abandonamos. No nos abstenemos cuando nos atacan. En lugar de hacernos perdonar, les damos dos tazas. Cataluñaa no se defiende con brazos caídos ni con manos en los bolsillos", ha advertido.

"Es necesario que no estemos solos en esta línea de defensa. No somos los que dimitimos de nuestras responsabilidades y de las trincheras".

El mitin, que ha empezado a las 12:00 horas en la plaza del Monasterio de Amer, se ha organizado bajo el lema "A tu lado, presidente".

La de este domingo es la primera intervención de Puigdemont en un acto del partido en esta campaña electoral, que empezó tras la decisión de la justicia europea de retirarle la inmunidad como eurodiputado así como a los exconsejeros Toni Comín y Clara Ponsatí.

El posconvergente no ha hecho ninguna referencia al varapalo del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), hecho público a las puertas del arranque de la campaña y que ha tumbado gran parte de la estrategia de su defensa en Bruselas.