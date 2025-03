¿A qué hora puede verse hoy el eclipse parcial en Barcelona?

El eclipse parcial del sol comenzará este sábado a las 11.02 horas en Barcelona y registrará su pico a las 11.48 horas, con un 0,24 de magnitud, para concluir a las 12.36 horas, según el Observatorio Astronómico Nacional. Durante la mañana de este sábado será posible observar desde España un eclipse parcial de Sol. Su visión está condicionada por las condiciones meteorológicas del mismo día y un cielo despejado ayudaría a contemplarlo.

Este fenómeno, que se produce por la interposición de la luna entre el sol y la tierra, alcanzará una magnitud máxima superior a 0,4 en el extremo noroeste de la Península, superior a 0,3 en las islas Canarias y el oeste peninsular y superior a 0,2 en el este de la Península y Baleares.

Según expertos consultados por Europa Press, Galicia será el mejor lugar en la Península Ibérica para presenciar este primer eclipse solar total visible desde la Península Ibérica en más de un siglo. En este lugar del noroeste peninsular, hasta un 43% del disco solar quedará oculto por la Luna, por encima de cualquier otro punto de España y Portugal.

La mayor duración del eclipse total (un minuto y 40 segundos) se producirá en una franja que incluye Oviedo, León, Palencia, Burgos, Soria y zonas del sur de Aragón. Será total pero de menos duración en zonas adyacentes. Visto desde Madrid y Barcelona, el eclipse no llegará a ser completo, aunque el procentaje del disco solar oscurecido superará el 90 por ciento incluso en el suroeste peninsular.

La magnitud de un eclipse solar es la fracción del diámetro del Sol cubierto por la luna. En un eclipse solar parcial o anular siempre está entre 0 y 1, mientras que la magnitud de un eclipse solar total siempre es mayor o igual a 1. El eclipse será visible desde el norte del Océano Atlántico, parte del Ártico, el noroeste de África, la mayor parte de Europa, el extremo oriental de América, el noroeste de Rusia y Groenlandia. La duración total del fenómeno será de 213 minutos (algo menos de 4 horas).

En los próximos años serán visibles en España dos eclipses solares totales el 12 de agosto de 2026 y el 2 de agosto del año siguiente, seguidos de uno anular el 26 de enero de 2028.

Durante un eclipse de este tipo nunca debe observarse el Sol directamente, a simple vista o con gafas de sol. Durante un eclipse parcial, el sol nunca está totalmente cubierto por la luna y por lo tanto mirarlo sin una protección segura y adecuada puede dañar los ojos, al igual que sucedería en un día cualquiera cuando no hay eclipse. Tampoco debe observarse el sol con aparatos con cámaras, telescopios o prismáticos que no estén preparados para ello y dispongan de los filtros solares correspondientes. Tampoco debe observarse con filtros no homologados para la observación segura del sol.

El Sol puede ser observado sin ningún peligro viendo su imagen proyectada sobre algún tipo de pantalla situada a la sombra. También mediante unos filtros denominados comúnmente 'gafas de eclipse'.