Lo que piensa el nuevo número 3 de ERC sobre Rufián: un "chulo" que sobreactúa al que "le faltan recursos"

La noticia ha saltado este miércoles a primera hora: el periodista Francesc-Marc Álvaro será el número tres de la lista de ERC en Barcelona para el Congreso. Su nombre se añade al de Teresa Jordà, ex consejera del Govern de Pere Aragonès y número dos de una candidatura que vuelve a liderar Gabriel Rufián para el 23-J. Un fichaje mediático e impactante al tratarse de un comunicador vinculado históricamente a Convergència, defensor de Jordi Pujol y guardián de Artur Mas y del "procesismo".

Su incorporación a las filas republicanas como independiente supone, por tanto, un sorprendente movimiento en la esfera política catalana, enrarecida por el adelanto electoral de Pedro Sánchez y monopolizada por la eterna disputa entre ERC y Junts por la hegemonía del independentismo.

Álvaro es colaborador de "La Vanguardia" y tertuliano en distintos medios de comunicación. También ejerce de profesor de Periodismo en la Facultad Blanquerna de la Universitat Ramon Llull. De hecho, hoy en una tertulia en Rac 1 en la que acostumbra a participar, ha asegurado que su ideología "no ha cambiado", "no se ha movido": "Si fuera inglés votaría a los liberal demócratas, una de las sensibilidades de ERC", ha asegurado.

Pero, ¿qué opinaba Francesc-Marc Álvaro sobre Gabriel Rufián, su nuevo jefe de filas? El periodista dedicó un artículo de opinión en "La Vanguardia" al líder de los republicanos en el Congreso hace justo un año, en junio de 2022. En él, definió al dirigente como "un twitstar, un emisor relevante de ocurrencias en las redes, capaz de crear polémicas, liderar ciertos debates y fabricar muchos seguidores". "Oriol Junqueras quedó fascinado con el desparpajo de un tipo que representaba a la perfección el personaje del castellanohablante indepe que no se corta ni un pelo".

De hecho, Álvaro explica en el texto la primera vez que él saludó a Rufián -"noté la coraza de un tipo listo e inseguro que desconfía de todo el mundo"- y narra su capacidad de adaptación en el Congreso: "Recibió el aplauso de muchos, aunque detrás de esa chulería sobreactuada se echaba en falta una mochila con más recursos". "En el momento en que Rufián tuvo que pasar de agotador con escaño a negociador de alto nivel, su personaje entró en crisis pero se puso las pilas", describe para desgranar luego la influencia de Joan Tardà sobre él.

Y Álvaro zanja el artículo con un recado a Rufián por echar en cara a Puigdemont sus relaciones con Rusia. El republicano dijo que los posconvergentes "se creían James Bond con los rusos", algo que el periodista vio "lamentable". "No tuvo más remedio que disculparse, tras ser desautorizado por Pere Aragonés. Este episodio me ha recordado lo que un dirigente del procésme dijo cuando estaba en la cárcel: “Los que tomamos las decisiones tras el 1-O deberemos perdonarnos entre nosotros algún día”. Eso todavía no ha sucedido, es evidente. Y eso lo pudre todo", zanjó el nuevo número 3 de ERC en "La Vanguardia" hace un año.