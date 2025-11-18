¿Qué porcentaje de residentes nacidos en el extranjero hay en Cataluña? Esto dice el INE

Casi la mitad de los residentes de Cataluña, de entre 25 y 39 años, son nacidos en el extranjero. Así lo refleja la última estimación de población publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en la que sitúa a este colectivo social en el 46,9% (724.631 habitantes) del total de población en esta franja de edad.

El estudio, de igual modo, explica que las personas con orígenes más allá de las fronteras españolas engloban el 25,8% del total de la ciudadanía catalana. Lo que significa un aumento representativo del 6,8% en los últimos seis años: período en el que este grupo representaba el 19% del balance poblacional.

Además, el INE recalca que Cataluña ya ha superado el umbral de los 8.000.000 de habitantes —en total, 8.186.259: un 1,2% más que hace 12 meses— y que, a tales efectos, la comunidad nacida en el extranjero llega por primera vez a los 2,1 millones de habitantes.

Tendencias demográficas

Por otro lado, la última estimación del INE expone que el peso demográfico de los menores de 15 años disminuye, a diferencia de los mayores de 65 años: los primeros se sitúan por debajo del 13% del conjunto poblacional por primera vez desde 1981, mientras que los segundos simbolizan uno de cada cinco habitantes en Cataluña.

Asimismo, la estadística apunta que el envejecimiento de la ciudadanía catalana es palpable, ya que un 19,9% de sus ciudadanos ya tiene 65 años o más. Hace cuatro décadas, este grupo suponía el 11% del total. Según recoge el INE y el Instituto de Estadística de Cataluña (IDESCAT), nunca se había llegado a las cifras actuales.

La mayoría de franjas de edad van al alza

La estimación también presenta el aumento de prácticamente todas las franjas de edad en Cataluña. Especialmente, entre la gente de entre 25 y 39 años: casi la mitad de los que tienen entre 30 y 34 años nacieron fuera de España (48,8%); un porcentaje parecido respecto a los que están entre 35 y 39 años (47,1%).

Además, la proporción de niños y jóvenes de entre 5 y 14 años de orígenes extranjeros se ha prácticamente duplicado (15%), aunque los menores de 15 bajan por primera vez su peso demográfico del 13%.