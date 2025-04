Recomendaciones de literatura extranjera: Georges Perec, James Ellroy, May Sarton

Georges Perec. El último inédito de un autor deslumbrante

Cuando aparece obra inédita de un autor años después de su fallecimiento, en la mayoría de casos, suele tratarse de textos menores, apuntes que acabaron abandonados por su autor. Muy difícilmente encontramos obras maestras en este terreno. Pero siempre hay excepciones. Buena prueba de esta afirmación es un volumen colosal, «Lugares», un libro que nos trae a lo mejor de un autor francés inclasificable llamado Georges Perec. Lo que nos presenta Anagrama es una parte de un proyecto que no llegó a prosperar, una de las aventuras literarias de Perec quien quiso escribir cuatro libros, de los que solamente redactó el tercero –publicado en vida como «W o el recuerdo de la infancia»– y parte del cuarto, el más ambicioso de todos ellos. Se trata de «Lugares» donde se adentra en doce lugares de su ciudad, de París. La idea es que cada año los iría visitando para recoger de la manera más minuciosa posible todo cuanto pasaba y cambiaba, un ejercicio brillante narrativo y de observación, que se complementaba con un esquema matemático de cuanto quería materializar en el papel. La edición que nos ha llegado no solamente contienen los centenares de páginas que dejó escritas de aquella propuesta sino que contiene numerosos documentos que nos permiten adentrarnos en el taller creativo de Georges Perec. Estamos ante un regalo para los seguidores de Perec, una internacional que no hace más que crecer con el paso de los años, pero también ante una de las mejores puertas de entrada de un universo literario único. Porque Perec, el genio detrás de proezas como «La vida instrucciones de uso», supo llevar hasta el límite la frontera entre la realidad y la creatividad del escritor. Si a usted le gusta la literatura, si le gusta dejarse sorprender ante lo que tiene ante sus ojos, no lo dude porque este «Lugares» es su libro.

James Ellroy. Las otras muertes de Marilyn Monroe

El gran maestro del género negro –y con lo de gran uno se queda corto– sigue explorando en el lado oculto de Los Ángeles, más allá del glamour de Hollywood. «Los seductores» nos adentra en lo que ocurrió el 4 de agosto de 1962 cuando murió Marilyn Monroe, el mito por excelencia de la gran pantalla. Ellroy demuestra otra vez por qué es el mejor cronista que ha tenido el bulevar de los sueños rotos.

May Sarton. En los límites de la resistencia humana

May Sarton se está convirtiendo por derecho propio en una de las más destacadas recuperaciones literarias de los últimos años. De la calidad de su trabajo da buena prueba «Lo que somos ahora», una novela de reciente publicación en el siempre reivindicable sello Bamba Editorial. Sarton nos habla de la exprofesora Caroline Spencer, relegada por su familia tras un infarto. Su salvación es la escritura de un diario.

Rachel Cusk. El papel del arte de la mano de G

Bajo el título de «Desfile», publicado por Libros del Asteroide, la británica Rachel Cusk se adentra en el mundo del arte, pero, especialmente, en su papel, todo a ello a partir de un personaje que son muchos, llamado G, y que podemos identificar con creadores conocidos y desconocidos. En esta nueva y esperadísima novela, Cusk se pregunta también en sus páginas sobre el papel que debe tener el arte en la sociedad.

James Joyce. Una vida completa en cartas

Páginas de Espuma culmina un impresionante proyecto editorial como es el de la publicación de todas las cartas que escribió James Joyce. Este segundo tomo, que nos lleva de 1920 a 1941, bajo el cuidado y la traducción de Diego Garrido, se inicia en el decisivo año en el que el escritor irlandés lleva a imprenta su fundamental «Ulises». Un libro absolutamente imprescindible para conocer y leer a Joyce en estado puro.