El Rey Felipe VI visita el Mobile World Congress y regresa al estand de la Generalitat tras ocho años

El Rey Felipe VI ha inaugurado este lunes el Mobile World Congress (MWC) 2025 en Barcelona, consolidando su papel como uno de los eventos tecnológicos más relevantes a nivel global. Durante su visita, el monarca ha recorrido varios estands de empresas líderes en el sector, como Telefónica, Huawei y CaixaBank, y ha destacado la importancia de la inteligencia artificial, eje central de esta edición.

En su recorrido por el MWC, Felipe VI ha visitado el estand de la Generalitat tras ocho años sin hacerlo, debido a la ausencia de recepción oficial por parte del Govern en ediciones anteriores. En esta ocasión, el monarca ha conocido las instalaciones de la mano del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y varios consellers, marcando un gesto de acercamiento institucional. Antes de ello, el Rey había saludado al CEO de Mobile World Capital Barcelona, Francesc Fajula, y posteriormente ha pasado por el Pabellón de España y el estand de GSMA, donde ha probado un simulador de coche de Fórmula 1. La visita ha concluido con paradas en los espacios de Orange, Telefónica y Vodafone, donde ha experimentado algunas de las aplicaciones tecnológicas presentadas en el evento.

En su discurso durante la cena inaugural, celebrada en el Museu Nacional d'Art de Catalunya, Felipe VI ha subrayado la necesidad de desarrollar tecnologías innovadoras de forma ética y responsable. En este sentido, ha hecho hincapié en la inteligencia artificial, remarcando su potencial transformador, pero también los desafíos regulatorios y éticos que conlleva. Además, ha aprovechado la ocasión para expresar su solidaridad con Ucrania, condenando la agresión rusa y defendiendo el derecho de la nación a su integridad territorial.

Esta edición del MWC, que se celebra del 3 al 6 de marzo, ha superado las expectativas en cuanto a participación, con más de 101.000 asistentes y la presencia de 2.700 expositores provenientes de 140 países. La inteligencia artificial se ha convertido en el tema central del evento, abordando su aplicación en sectores como las telecomunicaciones, la ciberseguridad y la transformación digital. Junto a ello, las redes 5G y la tecnología cuántica también han cobrado un gran protagonismo, reflejando las tendencias del futuro tecnológico.

Uno de los aspectos más destacados de la inauguración de este año ha sido la ausencia de protestas contra la presencia del Rey, algo que no ocurría desde hace casi una década. La llegada de Salvador Illa a la presidencia de la Generalitat ha propiciado un clima de mayor normalidad institucional, y el político socialista recibió al monarca en la cena inaugural, en un gesto que ha sido interpretado como un acercamiento entre el Gobierno central y las instituciones catalanas.

Más allá de la política, el MWC 2025 también está marcando la pauta en cuanto a innovación y desarrollo económico. Se estima que el evento generará un impacto de entre 540 y 550 millones de euros para la ciudad de Barcelona, reforzando su papel como hub tecnológico de referencia en Europa. Además, el congreso cuenta con espacios dedicados a startups e inversores, como "Four Years from Now", así como iniciativas enfocadas en la atracción de talento en el sector digital, como "Talent Arena".

La visita del Rey y su discurso refuerzan la idea de que la digitalización y la inteligencia artificial son claves para el futuro de la sociedad y la economía. Su llamado a la responsabilidad en el desarrollo tecnológico y su apoyo a la cooperación internacional resuenan en un evento que, año tras año, se consolida como el epicentro mundial de la innovación digital.