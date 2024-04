Seat producirá 1.400 baterías eléctricas al día en Martorell y lanzan un mensaje a los políticos: "No nos fallen. No hay plan b"

La visita del Rey Felipe VI a la fábrica de Seat en Martorell marca un hito en la industria automotriz española, en un momento clave para la compañía. No en vano, se produce apenas tres semanas después de que Seat anunciara sus mejores resultados operativos con un beneficio de 625 millones de euros en 2023 y en un momento en que la fábrica se encuentra inmersa en un proceso de transformación industrial para iniciar la producción de vehículos eléctricos en menos de dos años.

Acompañado por destacadas figuras como Wayne Griffiths, presidente de la compañía, y Thomas Schäfer, CEO de Volkswagen, el Rey Felipe VI recorrió las instalaciones de Seat en Martorell. También estuvieron presentes Pere Aragonés, presidente de la Generalitat, líderes políticos y representantes empresariales, así como altos cargos institucionales.

La planta de ensamblaje de baterías estará terminada en 2026, ocupará un espacio de 64.000 metros cuadrados, equivalente a nueve campos de fútbol. De este espacio, 40.000 metros cuadrados serán destinados a la zona de producción y montaje, mientras que otros 13.000 metros cuadrados se destinarán a logística. Se espera que esta planta genere empleo para 500 trabajadores.

Un aspecto destacado de esta planta es su enfoque en la sostenibilidad. Contará con una instalación de 11.000 placas solares capaces de abastecer el 70% de la energía necesaria. Además, se implementará un sistema de gestión de aguas pluviales con un depósito de 7.500 metros cúbicos para los procesos de producción. La estructura de la planta, compuesta por 7.500 toneladas de acero, está diseñada para garantizar la eficiencia y la seguridad en la producción de baterías.

La inversión en esta planta de ensamblaje de baterías asciende a 300 millones de euros adicionales a los 3.000 millones ya proyectados para la electrificación de la fábrica de Seat Martorell. Esta iniciativa forma parte del programa Future Fast Forward del Grupo Volkswagen, que representa la mayor inversión en la historia industrial de España, con un total de 10.000 millones de euros.

Wayne Griffiths, en su discurso durante la visita real, subrayó el compromiso de Seat con la electrificación y la descarbonización. Destacó el progreso realizado en los últimos años para hacer realidad este objetivo, haciendo hincapié en las inversiones realizadas, el desarrollo de nuevos vehículos eléctricos y las obras de infraestructura en las fábricas. Griffiths enfatizó la importancia de un fuerte apoyo por parte del Gobierno de España para continuar avanzando en este camino hacia la electrificación. "Por favor, no nos fallen. No podemos quedarnos atrás porque no hay un plan B", ha sentenciado el presidente de Seat, que ha destacado un momento como el actual en el sector "tanto apasionante y disruptivo".

Una parte crucial de este proceso es la producción de las celdas de baterías, que se llevará a cabo a partir de 2026 en la fábrica de Powerco en Sagunto, a 313 kilómetros de Martorell. Las celdas de baterías se transportarán en tren hasta la fábrica de ensamblaje de Martorell, donde serán descargadas en camiones eléctricos para su posterior montaje. Este proceso incluye el traslado de las celdas por carretera debido a la ubicación montañosa de la planta.

La planta de ensamblaje de Martorell se ha diseñado con una capacidad de producción de 1.400 baterías por día. Cada batería consta de 100 celdas, con un tiempo estimado de ensamblaje de una batería cada 39 segundos. Alicia Molina, directora de procesos de producción de Seat, destacó la eficiencia y la tecnología avanzada que caracterizan a esta planta.

El primer modelo eléctrico en salir de la línea de montaje será el Cupra Raval, programado para finales de 2025. Aunque la producción comenzará con fuerza en 2026, se espera que este hito marque el inicio de una nueva era en la industria automotriz española. Para garantizar el suministro de celdas de baterías durante esta fase inicial, Seat ha establecido acuerdos con la planta del grupo en Saltzgitter, Alemania.