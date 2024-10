La segunda mejor pizzería del mundo está en Barcelona, según un famoso ranking italiano

Parece que no hace falta ir a Italia para probar la auténtica pizza, ya que esta se encuentra en Barcelona. Así lo asegura el último ranking italiano 'The Best Pizza Awards' 2024, que posiciona a una pizzería barcelonesa como la segunda mejor pizza del mundo.

Se trata de Sartoria Panatiere, que además es la única pizzería no italiana que se ha colado en el podio. El local de Jorge Sastre y Rafa Panatieri ha sido reconocido por "conseguir traer a España una nueva visión de la pizza, con un fuerte enfoque en ingredientes de calidad y prácticas ecosostenibles".

Además, la pizzería barcelonesa ha sido premiada con el reconocimiento especial The Best Pizza Margherita, dedicado a su interpretación de la típica y sencilla pizza Margherita.

Sartoria Panatiere, a pesar de su gran reconocimiento por la crítica, mantiene precios asequibles, ya que se puede disfrutar de la segunda mejor pizza del mundo desde los 12 a los 20 euros.

Los premios son elegidos por los propios nominados, ya que estos votan seleccionando a diez colegas del sector, además de los votos de una serie de expertos del mundo gastronómico, cuyos votos también influyen en el proceso.

La ganadora mundial de esta edición ha sido la pizzería italiana Pepe in Grani, que gana este galardón por cuarto año consecutivo. El local, ubicado en Caiazzo, en la región de Campania, lo lleva el pizzero Franco Pepe, conocido por su "pizza frita".