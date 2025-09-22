La sucesora de Colau y líder de BComú, Janet Sanz, deja la política

La líder de Barcelona en Comú en el Ayuntmaiento de la capital catalana, Janet Sanz, deja la política y, por ende, entregará próximamente el acta de regidora en el consistorio barcelonés.

Así lo ha avanzado RAC1 esta mañana, que también añade que Sanz dará una rueda de prensa esa misma mañana para dar explicaciones sobre su decisión.

Su trayectoria

Janet Sanz es concejal del Ayuntamiento de Barcelona desde 2011. Fue quinta teniente de alcalde entre 2015 y 2017 y cuarta teniente de alcaldía entre 2017 y 2019. Además, a partir de 2019 fue la segunda teniente de alcalde y responsable del Àrea de Ecología, Urbanismo, Infraestructuras y Movilidad.

Tras la marcha de Ada Colau de la política y del partido Barcelona en Comú, Janet cogió su relevo como líder del grupo municipal.