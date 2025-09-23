Un tiroteo entre clanes gitanos en Barcelona se salda con un herido grave

Los Mossos d'Esquadra investigan un tiroteo ocurrido este lunes por la tarde en Llagostera (Girona) que se ha saldado con un herido grave, han informado fuentes policiales.

Según han confirmado fuentes de Mossos, el suceso se ha producido sobre las 19.30 horas en la calle Roser por causas que ahora se investigan.

En el tiroteo, ocurrido entre clanes gitanos, una persona ha resultado herida grave y ha sido trasladada a un centro hospitalario, aunque no se teme por su vida.

Hasta la zona se han desplazado varias patrullas de la Unidad de Seguridad Ciudadana y efectivos de ARRO de Mossos d'Esquadra y, de cinco personas "controladas", finalmente han detenido a dos individuos por su presunta vinculación con estos hechos.

La División de Investigación Criminal (DIC) de la región de Girona se ha hecho cargo de la investigación.