Tres detenidos por traficar con droga en una peluquería en el barrio del Raval de Barcelona

Los Mossos d'Esquadra han detenido a tres hombres de entre 26 y 45 años como presuntos autores de traficar con droga en una peluquería que utilizaban de tapadera ubicada en el barrio del Raval de Barcelona, donde se localizaron 50 gramos de cocaína, unos 400 de hachís y más de 1.000 pastillas de benzodiazepina, así como joyas y más de 6.500 euros.

La investigación se inició el 12 de septiembre cuando agentes de paisano realizaron una entrada administrativa en el local, donde además de drogas y joyas encontraron armas blancas y diversas botellas de óxido nitroso; uno de los relojes estaba valorado en unos 180.000 euros, por lo que sospecharon que algunos objetos podían haber sido robados mediante tirones, informan la policía catalana en un comunicado este jueves.

Entre las informaciones aportadas por vecinos y los indicios obtenidos a partir de la entrada policial en la zona, los mossos comprobaron que en la peluquería había tres personas que estaban embolsando cocaína en pequeñas dosis.

Tras estos hechos, los investigadores solicitaron dos entradas y registros en dos domicilios del Eixample, que se realizaron al día siguiente y en las que se intervinieron otros 19 relojes de alta gamma, 30.000 euros en metálico, 5 teléfonos móviles y más joyas.

Finalmente, los detenidos --dos de los cuales acumulan 32 detenciones-- pasaron a disposición judicial el 14 de septiembre y están acusados de un presunto delito contra la salud pública, y la investigación sigue abierta encaminada a peritar los objetos e identificar si provienen de otros delitos para devolverlos a sus propietarios.