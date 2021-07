Estos son todos los detalles del primer vuelo de Jeff Bezos

Sociedad

Mañana, a las 15:00 del mediodía (hora española), la empresa privada Blue Origin pondrá a sus primeros turistas en el espacio. El hasta hace unos días CEO de la multimillonaria compañía Amazon, Jeff Bezos, abandonará la Tierra durante 3 minutos. La empresa fue fundada en el año 2000 por el mismo Jeff Bezos y, desde entonces, su plantilla ha crecido hasta alcanzar los 3.500 empleado. Durante los últimos años ha centrado sus esfuerzos en la tecnología espacial y en convertirse en una de las primeras empresas de turismo espacial. Precisamente por ello, lo que ocurrirá este martes 20 de julio es especialmente relevante. A bordo de uno de sus cohetes New Shepard irá una cápsula no pilotada, en el interior de esta viajarán cuatro personas: Jeff Bezos como fundador de Blue Origin, su hermano Mark Bezos, la aviadora Wally Funk y el joven Oliver Daemon, siendo este último el primer turista de pago de la empresa.

FILE PHOTO: Amazon and Blue Origin founder Jeff Bezos addresses the media about the New Shepard rocket booster and Crew Capsule mockup at the 33rd Space Symposium in Colorado Springs, Colorado, United States April 5, 2017. REUTERS/Isaiah J. Downing/File Photo

Hace poco más de una semana, el multimillonario fundador de Virgin Galactic, Richard Branson, copó los titulares con un éxito parecido. Reclamaba haber viajado en el primer vuelo espacial comercial tripulado. En realidad, tal afirmación era, cuanto menos, espinosa. Por un lado, no era el primero, ya que se habían hecho varios similares durante los años previos (a cargo de varias empresas). Por otro lado, solo puede considerarse espacial bajo los laxos criterios estadounidenses que sitúan la difusa frontera entre la Tierra y el espacio a unos 80 kilómetros de altura. Pese a que Blue Origin llega un poco más tarde, lo hace a más de 100 kilómetros, superando la internacional línea de Kármán durante 180 segundos de un vuelo suborbital de 11 minutos. De hecho, mientras que la nave VSS Unity de Virgin Galactic requería de un avión para despegar horizontalmente, Blue Origin empleará un cohete reutilizable New Shepard que despegará verticalmente hasta depositar la cápsula en el espacio.

Truth Or Consequenses (United States), 12/07/2021.- A framegrab from a video made available by Virgin Galatic shows SpaceShip Two Unity 22 under thrust heading towards space after separating from the carrier plane (R) above Spaceport America, in Truth or Consequenses, New Mexico, USA, 11 July 2021. (Estados Unidos) EFE/EPA/VIRGIN GALACTIC / HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES

Dos récords mundiales

A decir verdad, todavía estamos viviendo un periodo de transición entre los vuelos de prueba y los comerciales. Por ese motivo, de los cuatro viajeros, tan solo uno ha comprado su billete. En primer lugar, tenemos a Jeff Bezos, fundador de la compañía y antiguo CEO de Amazon. A sus 57 años, Jeff Bezos sigue la marca de la casa de otros multimillonarios que, tras una narrativa de sueños de la infancia cumplidos, se pone a bordo de su propia “misión espacial”. Junto a él viajará su hermano cuatro años menor, Mark, quien también ha amasado una fortuna. La tercera a bordo es Wally Funk, una piloto jubilada que se convertirá, a sus 82 años, en la persona más anciana en viajar al espacio, destronando a John Glenn, que ostentaba el récord con 77 años.

In this 2019 photo made available by NASA, Mercury 13 astronaut trainee Wally Funk visits the Glenn Research Center at Lewis Field in Cleveland, Ohio. On Thursday, July 1, 2021, Blue Origin announced the early female aerospace pioneer will be aboard the company's July 20 launch from West Texas, flying as an "honored guest." (NASA via AP)

El último viajero, Oliver Damien, romperá otro récord etario, pero por el lado contrario, convirtiéndose en la persona más joven en volar al espacio, reduciendo la marca de Gherman Titov de 25 años a tan solo 18. Se trata de un futuro estudiante de física que empezará su carrera en la Universidad de Utrecht, en apenas unos meses. El caso de Damien ha sido especialmente sonado, ya que ha accedido a su asiento mediante una subasta donde su padre emitió la segunda mayor puja. La primera había sido de un millonario anónimo (28 millones de dólares) que renunció a su adquisición por problemas de agenda, haciendo que pasara al segundo mejor postor.

This undated photo provided by his family in July 2021 shows Oliver Daemen. The 18-year-old from the Netherlands is about to become the youngest person in space. Blue Origin announced Thursday, July 15, 2021, that the teenager will be traveling on the July 20 launch in West Texas. (Daemen Family via AP)

¿Cómo se han preparado?

El cohete New Shepard despegará el 20 de julio a las 15:00 hora española. Su nombre es una referencia al primer astronauta americano en llegar al espacio, Alan Shepard, que hizo historia en 1962. Hasta la fecha, ha sido testado en 15 ocasiones con buenos resultados. No obstante, la preparación de la misión no solo depende de la parte tecnológica, sino del estado de salud de los pasajeros. Para solicitar volar en un viaje de Blue Origin es necesario, en teoría, tener más de 18 años, estar en suficiente buena forma física como para subir siete tramos de escaleras en un minuto y medio y no pesar ni menos de 49 kilos ni más de 101.

Asimismo, solo se aceptan viajeros con una altura comprendida entre 1,5 y 1,8 metros por motivos más técnicos que médicos. Se pide también que sean capaces de abrochar y desabrochar su arnés en menos de 15 segundos y que aprendan a soportar una gravedad más de 5 veces superior a la terrestre (5,5G). Para esto último han de entrenarse una serie de ejercicios relativamente sencillos que aumentan la presión intramuscular en piernas y la presión en el abdomen y la caja torácica, haciendo que la sangre de estas zonas se vea empujada hacia la cabeza, impidiendo que el cerebro se quede sin sangre.

Estos últimos ejercicios, así como otros aspectos de formación básicos, serán impartidos durante el día previo al lanzamiento en dos jornadas intensivas que sumarán 14 horas de preparación.

In this undated photo made available by Blue Origin, members of the team celebrate with founder Jeff Bezos at the site of the New Shepard rocket booster landing in West Texas. When Blue Origin launches people into space for the first time, Bezos will be on board. No test pilots or flight engineers for the Tuesday, July 20, 2021 debut flight from West Texas - just Bezos, his brother, an 82-year-old aviation pioneer and a teenager. (Blue Origin via AP)

La hoja de ruta

A pesar de que el lanzamiento comenzará a las 15:00 hora española, los pasajeros deberán subir a la cápsula entre 40 y 90 minutos antes del lanzamiento. Durante el despegue, el cohete alcanzará Mach 3, esto es, tres veces la velocidad del sonido (4758 km/h) y acelerará hasta los 3G (tres veces la gravedad terrestre). Dos minutos y 45 segundos después de que el New Sheppard se separe del suelo, habrá ascendido lo suficiente como para que la cápsula se desembarace del resto del pesado cohete, cuyos tanques de combustible habrían sido agotados. Esto sucederá a una altura de casi 70 kilómetros, pero faltará todavía un trecho hasta superar la línea de Kármán. Mientras la cápsula continúa su ascenso y tan solo 15 segundos después de la separación del cohete, comenzarán a sentirse los efectos de la microgravedad, pero el verdadero espectáculo comenzará un minuto después, sobre los 100 km de altura. Durante los 3 o 4 minutos que permanezcan allí, los pasajeros podrán admirar el cosmos y la Tierra a través de unas ventanas especialmente grandes que ocupan cerca de un tercio de la superficie de la cápsula. Tras esta experiencia comenzará el descenso, durante el cual la aceleración podría alcanzar los 5G y, mientras la cápsula cae (tan solo 7 minutos y medio tras el despegue) se espera que el cohete aterrice sano y salvo a unos pocos kilómetros del lugar del lanzamiento.

In this Jan. 14, 2021 photo made available by Blue Origin, the New Shepard NS-14 booster rocket lands at Launch Site One in West Texas. (Blue Origin via AP)

Finalmente, la cápsula desplegará sus paracaídas y decelerará hasta aterrizar con relativa suavidad sobre el desierto. Todo ello debe suceder en aproximadamente 11 minutos y aunque muchas cosas pueden torcerse, hay tres momentos especialmente vulnerables. El primero es el despegue, el segundo la separación de la cápsula y el tercero la apertura de los paracaídas. Si algo falla en uno de estos momentos, la situación puede volverse difícilmente controlable.

Si la misión resulta ser un éxito, no sería raro que en un año empezáramos a ver una popularización del turismo espacial (entre magnates, claro). La noticia, por lo tanto, no es tanto Bezos en sí como lo que su empresa supone para el futuro de nuestra civilización. Es una pieza más al movimiento de privatización del espacio, que juega principalmente en dos frentes. Por un lado, aportando soluciones a algunos problemas que tienen las agencias públicas y, por otro, comenzando el futurista negocio del turismo espacial. Pero volviendo al presente, devenga esta moda en lo que devenga, nuestros ojos quedan puestos en el lanzamiento del día 20, el cual marcará un paso importante para la empresa y, por lo tanto, para el sector.

In this April 14, 2021 photo made available by Blue Origin, the New Shepard Crew Capsule descends from space on during a test in West Texas. (Blue Origin via AP)

QUE NO TE LA CUELEN:

Tecnológicamente, esta misión no supone ningún hito. El cohete, la cápsula y los otros componentes ya han sido probados y no representan un avance significativo respecto a otros modelos en activo. El valor del evento es más empresarial que científico, pero dado que la ciencia no existe aislada del mundo, el estado de las empresas implicadas en el turismo espacial puede repercutir en el desarrollo de las disciplinas científicas y tecnológicas relacionadas.

