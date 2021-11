El curioso y polémico experimento Kellogg. Criar a un bebé y a un mono como si fueran hermanos

Sociedad

El 26 de junio del año 1931, el profesor de psicología de la Universidad de Indiana, Winthrop Kellogg, decidió poner en marcha uno de los experimentos más osados de la historia: criar a su hijo Donald, junto con Goa, una pequeña chimpancé de siete meses. Y los criaría exactamente de la misma forma.

La pregunta que trataba de responder era: ¿Qué nos separa a los humanos de los animales?

Experimento Kellogg. Un bebé mono y un bebé humano educados de la misma forma FOTO: La Razón (Custom Credit)

Lo aprendido en la infancia... ¿no se puede corregir?

En el año 1926, saltaba a las portadas de periódicos del mundo entero la noticia de dos hermanas que habían sido criadas por los lobos. Aquella historia contaba cómo las niñas-lobo tuvieron problemas para adaptarse a vivir entre humanos y como, después de un tiempo, seguían aullando, comiendo carne cruda y abalanzándose sobre las aves que se les acercaban.

La historia inspiró al profesor Winthrop Kellogg, que defendía que los comportamientos en la infancia son tremendamente difíciles de desaprender. Lo que chocaba con la teoría que se esgrimían por aquel entonces numerosos expertos, que sostenían que las niñas no habían sido capaces de adaptarse a vivir como humanas porque padecían de autismo.

Aún defendiendo esta teoría, el profesor Kellogg se lanzó a probarla por su cuenta. La idea era sencilla: criaría a su propio hijo, Donald, y a una bebé chimpancé llamada Goa, como si fueran hermanos. Tratándolos exactamente de la misma forma. Los vestirían igual, los abrazarían de la misma forma, los bañarían a la vez, (...).

Donald y Goa apoyados en la pared FOTO: La Razón (Custom Credit)

Las condiciones ambientales de la crianza de ambos debía ser la misma para que el experimento fuese fiable. De esta forma, observarían la evolución de los dos bebés, buscando el momento exacto en que el animal y el humano llegasen a distanciarse, en lo que concierne al aprendizaje y el lenguaje.

Un problema ético, legal y sobre todo, familiar

Ahora bien, aquel experimento se enfrentaba a dos problemas principales (además del evidente dilema ético). El primero era superar las barreras legales que le impedían separar a un bebé mono de su madre y trasladarlo al hogar típico de una familia de EEUU (que parece que superó sin problemas).

Y el segundo, convencer a Luella, su mujer y madre de Donald.

No hay ningún pasaje en “The Ape and the Child”, el libro que publicaría más tarde el psicólogo explicando los resultados del experimento, que arrojase luz sobre si -efectivamente- Luella había aceptado someter a su familia, y sobre todo, a su hijo, a las posibles consecuencias de aquel experimento; o si por el contrario, Winthrop Kellogg llevó a Goa a su casa sin esperar a que su mujer aceptase la situación.

En cualquiera de los casos, así lo hizo.

El profesor Kellogg lleva en brazos a la pequeña Goa FOTO: La Razón (Custom Credit)

El hijo de Kellogg, Donald, que por aquel entonces tenía 10 meses, recibió a su nueva hermana cuando esta solo tenía 7 meses. Y desde entonces, y tal y como explicaba en las bases de su experimento, ambos bebés empezaron a ser criados por igual.

También se incluyeron algunas rutinas que servirían de control, como la medición del peso, la presión arterial y la masa corporal. Así como otras pruebas un poco más macabras, como disparar una pistola al lado de los hermanos para ver cómo reaccionaban, o golpear los cráneos de los pequeños con cucharas y así comprobar qué sonido producía en cada una de las cabecitas.

Los resultados del experimento

Kellogg explica con todo lujo de detalles todo lo que Goa y Donald experimentaron durante los 9 meses que estuvieron juntos. Pero por algún motivo, nunca llegó a especificar por qué el experimento se terminó tan pronto (la idea inicial era continuar durante 5 años) ... aunque seguro que su mujer tuvo mucho que ver en aquella decisión.

Y es que, mientras que Gua había sido capaz de adaptarse casi a la perfección al entorno humano, Donald lo que hacía era imitar a su hermana. Se valía de los ruidos propios de un chimpancé para pedir comida y empezó a morder a todo el que se le acercaba.

Además, su desarrollo del lenguaje se retrasó en comparación con los niños de su edad. Mientras que él solo acertaba a decir tres palabras, el niño promedio de EEUU era capaz de decir 50, e incluso empezaban a formar oraciones.

Mientras tanto, Goa tuvo un desarrollo más acelerado que el de su hermano, descubrió primero los juguetes, aprendió a obedecer mejor las órdenes que Donald, a utilizar los cubiertos y a ir al baño por su cuenta... y todo con mucha facilidad, (...)

Donald y Goa comiendo FOTO: La Razón (Custom Credit)

Es decir, ocurrió exactamente lo contrario de lo que Kellogg había predicho en un primer momento, que era que Goa comenzaría a imitar un comportamiento más cercano al de un niño humano, y no a la inversa. Lo que consiguió en realidad fue enseñar a Donald a actuar como un mono.

Ninguno salió bien parado

Después del noveno mes de experimento, Gua fue devuelta a los brazos de su madre, pero allí no consiguió volver a adaptarse a “su vida de mono” encerrada en una jaula. Por lo que murió al año siguiente.

El profesor Winthrop Kellogg fue sometido a muchas críticas por la irresponsabilidad de haberle hecho aquello a ambos bebés porque, como él mismo defendía, las conductas que habían aprendido podían dejarles huella de por vida. Con el tiempo, él mismo admitió que todo aquello fue un error y que debió haber buscado alternativas menos peligrosas para los niños.

Donald y Goa al cambiarles los pañales FOTO: La Razón (Custom Credit)

Posiblemente, el catalizador de su arrepentimiento fuese el descubrimiento de que aquella historia que le había inspirado sobre las niñas-lobo no era más que un fraude. Que Joseph Singh, el director del orfanato donde habían sido alojadas, maltrataba a las pequeñas para que hicieran su papel delante de los turistas, que venían a ver el grotesco espectáculo de las niñas arrastradas por el suelo y comiendo carne cruda.

Lo cierto es que Donald sí que pudo recuperar el tiempo perdido en su desarrollo intelectual. Incluso llegó a estudiar medicina y a dedicarse a la psiquiatría. Tristemente, se quitó la vida justo después del fallecimiento de los padres. Nunca se supo si aquello tenía que ver con la forma en la que había sido criado.