La cuántica revisa sus principios (humanos)

A pesar de que las políticas de Q-Turn no son la norma en los congresos, sí ha habido otras reuniones científicas donde se han tratado asuntos sociales que afectan a la comunidad. Las investigadoras mencionan los congresos “Bristol Quantum Information Technologies” y, desde 2017, “Quantum Correlations, Contextuality and All That Again” como reuniones científicas que incorporan espacios de discusión para este tipo de temas.