¿Podríamos hacer que las alergias desaparezcan? La clave está en este anticuerpo

De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Salud, la incidencia de las alergias en España ha aumentado un 42% desde 2016, afectando a 6,6 millones de personas. Y la llegada de las altas temperaturas hará que estas cifras aumenten. En este escenario, ¿existe la posibilidad de borrar las alergias por completo?

Durante décadas, las alergias han desconcertado a los científicos que no comprenden del todo por qué las alergias afectan a algunas personas, pero no a otras, o por qué surgen las alergias en primer lugar. Diferentes estudios han descubierto que el tipo de anticuerpo más frecuentemente asociado con las alergias es producido por células que no duran mucho en el cuerpo, lo que hace que las alergias de por vida de las personas sean aún más difíciles de explicar.

Pero hay un rayo de esperanza. Recientemente, dos estudios científicos nos han acercado a explicar finalmente por qué algunas alergias pueden durar toda la vida, mientras que otras desaparecen. Los resultados mostraron que la persistencia de las alergias puede estar relacionada con un tipo único de célula inmune, y modificando o eliminando estas células, los científicos podrían, en teoría, ayudar a que las alergias de las personas sean menos molestas o incluso curarlas.

Los estudios, publicados en Science, analizaron a menores de edad y a adultos, describieron un tipo único de célula inmune que no se había relacionado con las alergias hasta ahora. Estas células suelen producir un tipo de anticuerpo no asociado con alergias, llamado inmunoglobulina G (IgG), el problema es que existe un subconjunto de estas células comienza a producir un anticuerpo relacionado con la alergia llamado inmunoglobulina E (IgE) cuando se enfrenta a un alérgeno, ya sea polen, mascotas o frutos secos.

La IgE suele ser producida por células plasmáticas de vida corta, que generan anticuerpos como una línea de defensa inmediata y temporal para el cuerpo. Se cree que estos anticuerpos ayudan a combatir los parásitos, por ejemplo, pero en las alergias, buscan proteínas inofensivas y las atacan.

Estas células recientemente descritas son un tipo de célula B de memoria, que normalmente recuerda los virus y las bacterias a las que se ha enfrentado en el pasado. Cuando los vuelve a identificar, estas células liberan el anticuerpo IgG, pero el problema es que a veces también producen IgE y estas no son células que “viven” poco tiempo, sino que permanecen en el cuerpo por un período de tiempo indefinido: muchos años o posiblemente toda la vida de una persona.

Los resultados de ambos estudios permitirían desarrollar nuevos tratamientos o pruebas para las alergias; por ejemplo, para evaluar si es probable que una alergia infantil persista hasta la edad adulta, señalan los autores.

De hecho, ambos estudios identificaron el mismo tipo de células B de memoria en personas con alergias. Comprender por qué persisten las alergias podría ayudar a los científicos a eliminar o modificar estas células específicas de las alergias para que ya no produzcan IgE y con ello desencadenen una respuesta inmune. Así, los futuros estudios centrados en este campo podrían algún día ayudar a disminuir el impacto de las alergias o incluso curarlas, según los autores.