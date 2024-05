Cómo saber quién ganará Eurovisión usando las matemáticas

Dicen que las matemáticas rigen el universo y están en todas partes. Tan omnipresentes que también aparecen en Eurovisión y pueden ayudar a deducir quién ganará esta edición. No horas antes, pero sí unos minutos. Lo suficiente como para sorprender a quienes están alrededor. Y no, no se necesitan algoritmos ni complejas ecuaciones. Basta con sumas y restas.

Comencemos por el principio. El (complejo) sistema de puntuación de Eurovisión provienen de dos categorías. La primera son los puntos de un jurado en cada uno de los países votantes (37 este año) y luego los votos del público de cada país. Los primeros que se anuncian son los del jurado, compuesto por cinco miembros que puntúan a sus 10 países favoritos con una escala de 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 o 1 punto.

Una vez terminadas las 37 rondas, se anuncian los votos telefónicos, pero, a diferencia de los votos del jurado, no se anuncian por país votante, las puntuaciones de cada país votante simplemente se suman para obtener un total. Este sistema funciona de la misma manera que el sistema de jurados: un país recibe 12 puntos si, por ejemplo, es el más popular entre los 10 primeros y un punto si es el menos popular.

Por tanto, en cada una de las dos categorías de votación hay 2.146 puntos. Esto es el resultado de sumar 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12, que equivale a 58 y multiplicarlos por los 37 países que votan. Entonces 58 x 37 = 2146. Por lo tanto, cuando se anuncian los votos telefónicos, todo lo que hay que hacer es ir restando los puntos que se otorgan a 2.146 a medida que vota cada país. Y estar atento a la diferencia de puntos entre los países líderes. Si los puntos que quedan en disputa no alcanzan sumados para salvar la distancia, ya tenemos al campeón. Simplemente sumando dos más dos.