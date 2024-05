Votar en Eurovisión 2024: ¿cómo funciona el televoto?

La final de la 68ª edición de Eurovisión tendrá lugar hoy, sábado 11 de mayo, en la ciudad de Malmö en Suecia. Como cada año, el festival comenzará a las 21:00 horas y se podrá ver en directo en La 1 de TVE.

Los participantes ya han estado sobre el escenario del Malmö Arena practicando en unos ensayos que siempre son cruciales para convertirse en los ganadores del certamen. Sin embargo, algunos concursantes ya han conseguido destacar sobre el resto convirtiéndose en los favoritos en las casas de apuestas.

Cómo votar en Eurovisión

Para votar en Eurovisión 2024, las personas que estén en países participantes pueden usar la aplicación oficial de Eurovisión o votar por teléfono y SMS utilizando los números que se mostrarán durante la gala, como de costumbre.

Para los votantes internacionales, hay un nuevo método: tendrán que visitar el sitio web www.esc.vote y emitir hasta 20 votos en total en cualquier canción individual. Después de seleccionar sus canciones favoritas, serán dirigidos a una pantalla de pago donde podrán elegir el método de pago para la cantidad de votos emitidos.

Todos los votos internacionales se consolidarán y las 10 canciones más populares de "el resto del mundo" en la gran final recibirán puntos: 12 puntos para la canción más popular, 10 puntos para la segunda, y así sucesivamente hasta 1 punto. Este conjunto de puntos se contabilizará como si fuera un país adicional en cada uno de los shows en vivo.

Cómo funciona el sistema del televoto

En Eurovisión 2024, el sistema de televoto funciona de la siguiente manera: durante la gran final, los votos se dividen entre el público y un jurado profesional. Además, en las tres galas, la audiencia de países no participantes puede votar a través de Internet, agrupando sus votos como si fueran un país más. Esto significa que el televoto tendrá un peso del 50,6%, mientras que el voto del jurado será del 49,4%.

Una novedad en Eurovisión 2024 es que los canales de votación para los espectadores se abrirán justo antes de que comience la primera canción del festival, presentada por Marcus & Martinus, los representantes de Suecia, con la canción "Unforgettable". Este sistema, utilizado en las ediciones de 2010 y 2011, permite a los espectadores votar mientras ven la final en directo.

Orden de actuación en la final

1. Suecia | Marcus & Martinus – "Unforgettable"

2. Ucrania | alyona alyona & Jerry Heil – "Teresa & Maria"

3. Alemania | ISAAK – "Always On The Run"

4. Luxemburgo | TALI – "Fighter"

5. Países Bajos | Joost Klein – "Europapa"

6. Israel | Eden Golan – "Hurricane"

7. Lituania | Silvester Belt – "Luktelk"

8. España | Nebulossa – "ZORRA"

9. Estonia | 5MIINUST x Puuluup – "(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi"

10. Irlanda | Bambie Thud – "Doomsday Blue"

11. Letonia | Dons – "Hollow"

12. Grecia | Marina Satti – "Zari"

13. Reino Unido | Olly Alexander – "Dizzy"

14. Noruega | Gate – "Ulveham"

15. Italia | Angelina Mango – "La Noia"

16. Serbia | Teya Dora – "Ramonda"

17. Finlandia | Windows95man – "No Rules!"

18. Portugal | Iolanda – "Grito"

19. Armenia | Ladaniva – "Jako"

20. Chipre | Silia Kapsis – "Liar"

21. Suiza | Nemo – "The Code"

22. Eslovenia | Raiven – "Veronika"

23. Croacia | Baby Lasagna – "Rim Tim Tagi Dim"

24. Georgia | Nutsa – "Firefighter"

25. Francia | Slimane – "Mon Amour"

26. Austria | Kaleen – "We Will Rave"