Descubren una estrella más fría que la llama de un mechero

El universo tiene una imaginación infinita para crear lo inesperado. Estrellas, agujeros negros y nubes de titanio por nombrar algunas. Y ahora una estrella cuya temperatura es menor que la llama de un mechero convencional.

De acuerdo con un estudio publicado en The Astrophysical Journal Letters, un equipo liderado por Kovi Rose, de la Universidad de Sydney, ha descubierto que la estrella más fría jamás encontrada emite ondas de radio. Según el estudio, a aproximadamente 425 grados centígrados, WISE J062309.94−045624.6 (el nada imaginativo nombre de la estrella), tiene una temperatura apenas superior a un horno, pero no llega a la llama típica de un mechero convencional que está por encima de los 800ºC. Para darnos una idea, la temperatura superficial del Sol es superior a los 5.000ºC.

"En algunos casos, las estrellas son más frías que el humo que se eleva de nuestra fogata - explica Rose en una entrevista -. Eso me parece muy inspirador y al mismo tiempo una lección del lugar que ocupamos en el universo". Es obvio que WISE J062309.94−045624.6 es un tipo de estrella muy diferente a nuestro Sol. Se trata de una enana marrón, también conocidas como estrellas fallidas. Tienen una masa tal que no pertenece ni a las estrellas más pequeñas ni a los planetas más grandes: tiene entre 0,072 y 0,013 veces la masa del Sol). Técnicamente en su interior no se consume hidrógeno de forma estable, al contrario de lo que ocurre en las estrellas habitualmente. Sin embargo, las enanas marrones sí que consumen deuterio (un isótopo del hidrógeno), al contrario de lo que ocurre en los planetas. Es más pequeña que Júpiter y como resultado, no tiene tanta atracción gravitacional como para llevar a cabo la fusión nuclear.

Debido a esto, las enanas marrones tienen poca luz y son imposibles de ver a simple vista. Entonces, en lugar de confiar en los telescopios tradicionales, el equipo de Rose utilizó datos del Australian Square Kilometer Array Pathfinder, del radiotelescopio MeerKat en Sudáfrica y el Australia Telescope Compact Array, para examinar las ondas de radio emitidas por los campos electromagnéticos de las estrellas.

Aun así, no es la estrella más fría descubierta hasta la fecha. Ese privilegio pertenece a WISE J085510.83-071442.5, otra enana marrón que se encuentra a apenas 7 años luz de distancia y tiene una temperatura de -13ºC. Si, trece grados centígrados negativos según la NASA. "Una vez que nos dimos cuenta de que esta estrella era una enana marrón - concluye Rose- , resultó ser muy emocionante porque luego te metes en este agujero de conejo tratando de descubrir cuáles son las implicaciones y qué podemos aprender acerca de las propiedades del campo magnético que emiten, la única forma de detectarlas. Por ahora".