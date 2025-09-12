Esta es la mascota que la NASA quiere llevar a Marte

La primera opción obvia sería perros o gatos, más por una cuestión de familiaridad que por una opción realista. Luego están los fanáticos de los pulpos por su inteligencia y su capacidad para contrarrestar la presión atmosférica, a los que se suman quienes se inclinan por los insectos. Pero hay otro ser vivo que tiene todas las papeletas para cambiar nuestra exploración espacial: los tardígrados.

También conocidos como extremófilos, son una herramienta predilecta de los astrobiólogos. Pero no solo son útiles para comprender los tipos de entornos extremos en los que la vida puede sobrevivir, sino que a veces son útiles como herramientas reales, creando materiales necesarios para otras formas de vida, como el oxígeno, en esos entornos extremos.

De acuerdo con un reciente estudio, liderado por Daniella Billi, de la Universidad de Roma, y publicado en Acta Astronautica, hay un extremófilo en particular que cumple la función de ser un sujeto de prueba útil y también una herramienta.

Este extremófilo es una cianobacteria llamada Chroococcidiopsis, al que llamaremos Chroo, para abreviar. Su hábitat natural es el desierto, con muestras encontradas en Asia, Norteamérica e incluso la Antártida, que también es considerado un desierto. Sus cualidades han sido analizadas por diferentes estudios que han evaluado sus características y las implicaciones de cómo la vida podría sobrevivir en otros planetas, o incluso en el propio espacio exterior.

Dos experimentos, el Experimento de Biología y Marte (BIOMEX) y el experimento de Organismos de Biopelícula Surfeando el Espacio (BOSS), utilizaron el módulo de Exposición de Organismos a un Entorno Espacial (EXPOSE) en la Estación Espacial Internacional (ISS). Básicamente, estos experimentos expusieron a Chroo a las inclemencias del espacio abierto para comprobar su capacidad de supervivencia. Cada uno duró aproximadamente un año y medio.

El que llevó a cabo BIOMEX se centró en células individuales, mientras que BOSS se centró en biopelículas. Ambos experimentos observaron que la radiación UV era la principal causa de muerte celular, y ambos observaron que incluso una protección básica ofrecía enormes beneficios a las células subyacentes.

En el caso de BIOMEX, dicha protección la proporcionó una fina capa de roca o regolito, mientras que en el caso de BOSS, se presentó en forma de la capa superior de células de la biopelícula, que se sacrificaron y se convirtieron en una capa protectora improvisada que impedía que los rayos UV alcanzaran los niveles inferiores. Quizás aún más impresionante, cuando los Chroo regresaron a la Tierra después del experimento de BIOMEX, se rehidrataron, ya que se les había eliminado el agua antes del experimento.

Pero en ambos experimentos, los científicos observaron que sus mecanismos de reparación del ADN fueron capaces de reparar el daño sufrido. Aún más impresionante, no se observó un aumento de mutaciones en las generaciones futuras en comparación con una cepa de control que permaneció en la Tierra.

En otras palabras, los mecanismos de reparación del ADN de Chroo fueron tan eficaces que pudieron recuperarse de un año y medio de exposición a la radiación espacial directa sin protección, y regresar sin sufrir daños.

Pero el espacio no es el único lugar para realizar estos experimentos extremófilos. También se han realizado varias pruebas terrestres. Un experimento, que supongo fue diseñado para crear un Hulk bacteriano, expuso a Chroo a una enorme cantidad de radiación gamma, 2400 veces la cantidad letal para un humano. Sorprendentemente, Chroo sobrevivió, aunque, por desgracia, no se convirtió en un monstruo verde.

En otro experimento se utilizaron niveles aún más altos de radiación gamma. Aunque finalmente mató a Chroo, biomarcadores como los carotenoides seguían siendo detectables incluso después de la muerte de las cianobacterias, lo que las convertía en una buena candidata para la búsqueda de vida extinta en lugares como Marte.

Una prueba adicional demostró que Chroo podía sobrevivir a temperaturas gélidas como las que podrían encontrarse en Europa o Encélado. Al alcanzar temperaturas de -80 °C, las bacterias parecieron vitrificarse, dejándolas en un estado latente, casi un cristal, del que despertarían una vez que las condiciones mejoraran.

Y aún queda más, ya que Chroo puede vivir en suelo lunar y marciano, y producir oxígeno utilizando únicamente estos elementos y la fotosíntesis. Incluso puede sobrevivir al alto nivel de percloratos presente en el suelo marciano, una situación complicada para muchas formas de vida terrestres, gracias a la sobrerregulación de sus genes reparadores del ADN, que contrarrestan el daño causado por los percloratos.

Dadas todas las capacidades de esta supercianobacteria, parece estar bien posicionada a la vanguardia de la investigación astrobiológica y primero en la lista para convertirse en una mascota espacial capaz de acompañarnos en la exploración a otros planetas.