Esto debe llevar la mochila del apocalipsis según Harvard

Una de las consecuencias del cambio climático es que los eventos meteorológicos (inundaciones, sequías, etc.) no solo se repiten con mayor frecuencia. También incrementan su intensidad. Si a eso le sumamos terremotos o erupciones volcánicas, no es extraño que, quienes vivan en regiones cercanas a fallas o zonas volcánicas, tengan su propia mochila de supervivencia preparada. ¿Qué debería tener esta? Harvard ha elaborado una lista para ello.

Debido a que este tipo de eventos en general se producen sin mucha capacidad de reacción, nos deja con poco tiempo para decidir dónde se estará a salvo o qué artículos llevar en caso de tener que evacuar. Y las necesidades sanitarias, como los medicamentos o el equipo médico, suelen pasarse por alto en medio de la confusión.

“La gente puede llevar su medicación para la diabetes, pero olvidarse del monitor de azúcar en sangre, o llevar sus audífonos, pero olvidarse de las pilas de repuesto”, señala Scott Goldberg, director médico de preparación para emergencias del Brigham and Women's Hospital en Harvard. Goldberg es uno de los responsables en la elaboración de la “mochila del apocalipsis” y su contenido.

Una de las primeras cosas que debemos saber es si nuestro ayuntamiento cuenta con algún tipo de refugio para emergencias. También hay que tener en cuenta que, si necesitamos ayuda para evacuar debido a una condición médica, puede que el refugio (en España hay unos 9 refugios nucleares, por ejemplo), no cuente con el personal o las instalaciones adecuadas para nosotros.

Si bien un refugio ofrece un lugar seguro para sortear la mayoría de las emergencias, incluidos baños, agua y comidas básicas, depende de nosotros llevar ciertas necesidades individuales.

“Es natural simplemente tomar los medicamentos recetados en su botiquín, pero ¿qué pasa si es solo un suministro de dos días? Puede pasar un tiempo antes de que pueda obtener una recarga – añade Goldberg -. Recomendamos al menos un suministro de 14 días o 30 días de cada receta. Hable con su médico sobre la posibilidad de obtener una recarga adicional para tenerla a mano en su bolsa de emergencia”.

Otros artículos que también recomienda este experto son medicamentos de venta libre que usa regularmente, como medicamentos para la acidez estomacal o analgésicos, alimentos para necesidades dietéticas específicas, como alimentos sin gluten si tiene enfermedad celíaca, algún tipo de tentempié no perecedero como nueces, mantequilla de cacahuete, mezcla de frutos secos, productos de higiene como jabón, desinfectante para manos, cepillos de dientes y pasta de dientes, champú, desodorante, pañales para bebés o adultos, bálsamo labial, toallitas húmedas y papel higiénico, porque los refugios a menudo se quedan sin él.

“En cierto modo, puede pensar en vivir en un refugio como en un campamento – concluye Goldberg-. Necesitará muchos suministros básicos para sobrevivir, incluidos: un saco de dormir o una manta, algunos cambios de ropa adicionales por persona, linternas y baterías adicionales, cargadores que no dependan de la electricidad y documentación importante, desde los medicamentos imprescindibles, hasta una agenda con contactos, los documentos de la familia, copias de pólizas de seguro, de la tarjeta sanitaria (todo ello se puede llevar en una memoria USB) y llevarla en una bolsa estanca para mantenerlo seco. Tener esto a mano hará que sea más fácil pensar con claridad en una emergencia y no perderá tiempo”.