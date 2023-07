¿Existen las sirenas? Descubre algunos motivos por los que sí podrían existir

'Hippie.Domaris' es una tiktoker de viajes que ha decidido contar sus razones por las que cree que las sirenas sí podrían existir. Ella expone que no serían en realidad como las definen en cuentos, películas y leyendas. Sino otro tipo de ser que vive en las profundidades y que puede tener otro aspecto físico.

Para empezar a contar su teoría, se reafirma con un caso reciente: el del submarino del Titanic en el que murieron todos sus pasajeros debido a una implosión. Relaciona la existencia de las sirenas con este suceso debido a la presión del mar: "Hay profundidades a las que el humano no puede jamás acceder y tiene que acceder el submarino. Pero luego hay profundidades en las que el submarino tampoco puede acceder y todo esto es a causa de la presión que ejerce el mar sobre ti".

El desconocimiento sobre el mar

Para la tiktoker, otro de los argumentos que fortalecen su teoría es el desconocimiento sobre el mar: "Solo se conoce un 3% del agua de nuestro planeta. No se conoce el mar porque el humano no llega para poder explorarlo".

Su tercera razón se basa en las especies poco conocidas como el calamar gigante o los peces abisales: "No viven en nuestra área de profundidad". Ella cree que el humano nunca podrá bajar a esas profundidades por lo que, según ella, no se puede negar que existan sirenas dado que es una zona inexplorada.

La tiktoker también expone que al igual que los humanos no aguantan la presión de las profundidades, cree que existen especies que tampoco aguanten la poca presión que existe en la superficie. Motivo por el que no subirían y no se les conocería.

Lo que si deja claro Domaris es que en caso de que existieran las sirenas no serían "esbeltas, lindas, preciosas o con una cola de sirena". Para ella, el principal problema reside en la idealización de los libros, las películas y las leyendas sobre estos seres. Para apoyar esta idea, grabó otro TikTok en el que comparte un vídeo en el que se muestra un ser que ha sido encontrado y que se desconoce su procedencia. Un ser que nunca había sido visto.

"No tiene por qué ser una criatura linda y preciosa, podría ser algo así. ¿Te imaginas encontrarte con esto bajo agua? Podría ser otra rama evolutiva nuestra. Algo que, en algún punto se han separado, como la teoría del mono acuático. ¿Te imaginas encontrarte con esto?", narra la tiktoker en su vídeo.

Los comentarios, lejos de negarle sus suposiciones, creen en lo que dice Domaris. "Como nos cuentan lo que quieren, a saber... Podría ser", dice uno de ellos. "Quizás alguien vio eso y lo transformó en algo bonito llamado sirenas", expone otro usuario.