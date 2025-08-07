La NASA pierde comunicación con uno de los satélites de la misión TRACERS dos días después del lanzamiento

Desde el 25 de julio, la agencia espacial estadounidense trabaja en el restablecimiento de la comunicación con uno de los dos satélites de la misión TRACERS, lanzada el pasado 23 de julio.

La misión TRACERS (Tandem Reconnection and Cusp Electrodynamics Reconnaissance Satellites) tiene como objetivo estudiar cómo la magnetosfera terrestre actúa como escudo frente al clima espacial. Está compuesta por dos satélites idénticos, SV1 y SV2, diseñados para volar en formación —con una separación de hasta 10 segundos entre ellos— y recopilar unas 3.000 mediciones a lo largo de un año. Estas observaciones permitirán obtener una visión detallada de los procesos de reconexión magnética y su evolución temporal.

El incidente

Dos días después del lanzamiento, el 25 de julio, surgió una anomalía en el sistema de energía del satélite SV1, lo que provocó una pérdida intermitente de señal hasta quedar completamente incomunicado. En cambio, SV2 continúa funcionando con normalidad y cumpliendo con las fases previstas de puesta en servicio.

Según la información compartida por la NASA, los datos preliminares indican que el SV1 podría estar operativo solo cuando sus paneles solares reciben iluminación suficiente. En la orientación actual del satélite, esto no ocurre de manera constante, por lo que la agencia espera una oportunidad más favorable hacia finales de agosto, cuando se prevé que los paneles estén mejor posicionados para captar luz solar.

Próximas acciones

Mientras tanto, los ingenieros analizan los datos almacenados antes de la desconexión para comprender la causa del fallo y evaluar posibles soluciones. En caso de que se restablezca la comunicación con el satélite, el equipo técnico examinará su estado y estudiará el posible impacto de este problema en los objetivos científicos del proyecto.

Respecto a SV2, la NASA ha indicado que su activación avanza conforme al calendario, y que se espera finalizar su puesta en servicio a finales de agosto.