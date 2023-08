¿Se puede saber cómo será tu gato dependiendo de su color? La ciencia dice que sí

La mayoría de los propietarios de gatos reconocen que tienen una personalidad propia. Pero, ¿existen diferencias de comportamiento entre un gato negro y uno naranja? ¿Son los de color blanco más dóciles o cariñosos y los oscuros más rebeldes? Si bien las razas de gatos pueden aportar información sobre su posible comportamiento, el pelaje también nos daría claves, según los expertos.

Se sabe que existen entre 40 y 70 razas de gatos, todos muy diferentes en su tamaño, color y largo del pelaje y otras características. Pero todos ellos comparten un ancestro común. Este es el motivo por el cual en una sola camada puede incluir fácilmente un gato negro, uno naranja y otro carey. Y es probable que estos hermanos tengan mucho en común, a pesar del color del pelaje. Un estudio publicado en Journal of Veterinary Behavior, analizó casi 600 gatos con una amplia gama de colores y patrones.

De acuerdo con el análisis, los dueños de los gatos eran más propensos a describir a los gatos naranjas como amigables, a los gatos tricolores como intolerantes y a los gatos blancos como distantes. Y los resultados mostraron que existen asociaciones significativas entre el comportamiento y los colores y patrones de pelaje. Y hasta el color de ojos.

Pero hay más hallazgos. El pelaje rojizo, por ejemplo, es una mutación temprana, por lo que el gen responsable de este tono podría estar más relacionado con la personalidad de los primeros gatos domesticados. Un estudio realizado en 84 gatos de pelo corto reveló que los rojizos, crema o carey (con el gen "rojo") hacían berrinches y luchaban por escapar durante períodos más largos cuando los tocaban personas desconocidas, en comparación con los gatitos de otros colores.

Si bien es poco probable que el color por sí solo tenga un gran impacto en la personalidad del gato, las creencias de las personas tienen un fuerte impacto en la forma en que eligen y cuidan a sus gatos.

Los autores del primer estudio señalan que “en general, los gatos anaranjados y los gatos bicolores se caracterizaron como amistosos, mientras que los gatos negros, los gatos blancos y los gatos tricolores se consideraron más antisociales. Se consideró que los gatos blancos suelen ser más tímidos, perezosos y tranquilos, mientras que los gatos carey tenían más probabilidades de ser representados como más intolerantes y más entrenables. Los gatos negros, por su parte, se caracterizaron por tener rasgos de carácter menos extremos, lo que podría contribuir a su misteriosa reputación".

El problema es que esto no es una ciencia exacta, son solo estadísticas y mucha gente, a la hora de adoptar gatos acepta o rechaza dependiendo del color. A esto hay que sumarle que los estudios antes citados se realizaron en gatos de pura raza, no es aquellos que terminan en una protectora.

Esto es relevante teniendo en cuenta las conclusiones de un estudio publicado en el Journal of Applied Animal Welfare Science. Los autores descubrieron que “los gatos negros y los gatos marrones tenían menos probabilidades de ser adoptados. Los gatos oscuros también tenían más probabilidades de ser sacrificados y, a pesar de que hay poca evidencia genética de que los genes que guían el color y el patrón en el pelaje de un gato también influyan en su comportamiento, el estudio encontró que las personas creían con frecuencia que los gatos carey eran demasiado “chulitos”, lo que podría explicar por qué no son adoptados rápidamente o no son devueltos al refugio".