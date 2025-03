Qué es una caja estenopeica, el método para observar un eclipse sin protección ocular.

El eclipse de este sábado se está acercando a su hora de mejor visibilidad desde la península, que, según el Instituto Geográfico Nacional es entre las 11:30 y 12:00 horas. Cuando se produce un fenómeno astronómico de este tipo, que despierta una gran curiosidad en todo el mundo, es importante recordar que no hay que mirar de forma directa el eclipse sino se dispone de la protección adecuada. Esta es, unas gafas certificadas con filtro solar (norma ISO 12312-2), nunca unas gafas de sol comunes, o, si se utiliza algún tipo de óptica (cámaras, binoculares, telescopios, etc.) un filtro solar específico delante de la lente. Pero si no dispones de ninguno de estos elementos, siempre puedes recurrir a un método de observación indirecto y utilizar una caja estenopeica.

Una caja estenopeica, también llamada cámara oscura, es un dispositivo sencillo que permite observar un eclipse solar sin arriesgarse a sufrir daños en los ojos. Se basa en un principio óptico simple: una caja opaca tiene en uno de sus lados un pequeño orificio (estenopo) por el que entra la luz solar, proyectando una imagen invertida del Sol sobre la superficie interior opuesta. Al no tratarse de una observación directa del Sol, no hay riesgo de daños oculares.

Qué necesitas para hacer una caja estenopeica

Hacer una caja o proyector estenopeico es muy sencillo. Los materiales que necesitas son:

Una caja de cartón (por ejemplo, una caja de zapatos).​

Papel de aluminio.​

Una hoja de papel blanco.​

Cinta adhesiva.​

Tijeras o cúter.​

Un alfiler o aguja.

Cómo crear una caja estenopeica

Teniendo los materiales a tu disposición, sigue estos pasos: