Eclipse solar parcial, en directo hoy: última hora e imágenes en vivo desde España

Ya falta menos

La Agencia Espacial Británica comienza a publicar las primeras imágenes en su cuenta de redes sociales. En España aún nos queda una media hora para la llegada del eclipse.

What's the weather like where you are? 👀



Starting shortly after 10:00 am today and peaking around 11:03 am, a partial solar eclipse will be visible from the UK. 🌑 ☀️



If you're observing, please make sure you're doing so safely! 🕶️ pic.twitter.com/YJjfBgCLT4