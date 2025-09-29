10 chollazos de los Días Naranjas de PcComponentes con hasta un 60% de descuento: Apple, Xiaomi, Philips...

Los Días Naranjas de PcComponentes son esa excusa que todos estábamos esperando para renovar gadgets, mimar el salón o darnos un capricho techie sin remordimientos. Y no hablamos de rebajitas, hablamos de descuentos de hasta el 60% en marcas top. Hemos buceado entre las ofertas y aquí tienes los 10 chollazos que más sentido tienen ahora mismo.

Xiaomi Robot Vacuum E12 al 60%

Xiaomi Robot Vacuum E12 PcComponentes PcComponentes

Si siempre has querido un robot aspirador pero los precios te echaban para atrás, ahora es el momento: el Xiaomi Robot Vacuum E12 cae a precio de chiste en estos Días Naranjas de PcComponentes. Aspira y friega, tiene 4.000 Pa de potencia y hasta 110 minutos de autonomía. En resumen: dejarás de barrer y fregar a mano, y eso en 2025 es más un derecho que un lujo.

iPhone 16 con 15% de descuento

iPhone 16 PcComponentes PcComponentes

Apple rara vez baja precios en sus lanzamientos recientes, pero en PcComponentes han querido darle chispa a los Días Naranjas: el iPhone 16 estrena chip A18, cámaras de 48 MP y un diseño más resistente. Si estabas esperando la excusa para dar el salto al ecosistema Apple, este descuento es de los que no se ven todos los días.

Edifier MP230 por menos de 40 euros

Edifier MP230 PcComponentes PcComponentes

Un altavoz de sobremesa con aire retro, cuerpo de madera y sonido cristalino. Así es el Edifier MP230, que durante los Días Naranjas de PcComponentes se queda en el rango de los regalos fáciles de justificar. Ideal para trabajar con música de fondo o para un rincón chill con estilo.

AirPods 3ª generación por debajo de 100€

AirPods 3ª generación PcComponentes PcComponentes

Los auriculares de Apple rara vez bajan tanto, pero estos AirPods de tercera generación caen un 44%. Audio espacial, carga rápida y resistencia al agua: si ya tienes iPhone, no hay auriculares más cómodos. Y si no lo tienes, aún así son una de las mejores opciones True Wireless del mercado.

ASUS Vivobook F1504VA a precio irresistible

ASUS Vivobook F1504VA PcComponentes PcComponentes

Un portátil con Intel i5, 16 GB de RAM y SSD de 512 GB por menos de 400 euros. Sí, existe, y lo encontrarás en los Días Naranjas de PcComponentes. El ASUS Vivobook F1504VA es perfecto para estudiantes y teletrabajo, con potencia suficiente para multitarea y un diseño ligero.

Cafetera Philips L’OR Barista Sublime al 45%

Cafetera Philips L’OR Barista Sublime PcComponentes PcComponentes

Si eres cafetero, ojo: la L’OR Barista Sublime es compatible con cápsulas simples y dobles, y puede preparar dos espressos a la vez. En estos Días Naranjas baja a precio de cafetera básica, pero con la experiencia premium de Philips. El café de cápsula no volverá a ser lo mismo.

Lenovo Tab 10.1” por 105 euros

Lenovo Tab 10.1” PcComponentes PcComponentes

Una tablet solvente para streaming, clases online y viajes. La Lenovo Tab 10.1” ofrece pantalla Full HD, Dolby Atmos y autonomía de más de 9 horas. Y en estos Días Naranjas de PcComponentes, incluye funda de regalo. Vamos, que se queda redonda como tablet secundaria o para los peques.

Power Bank Baseus Blade H1 con 100 W

Power Bank Baseus Blade H1 PcComponentes PcComponentes

Si estás harto de baterías portátiles que apenas cargan el móvil una vez, atento: el Baseus Blade H1 llega con 20.000 mAh y salida de 100 W real, suficiente para recargar un portátil gaming. Con pantalla digital y diseño ultra slim, es la navaja suiza de la energía en los Días Naranjas.

Xiaomi Redmi Watch 5 Active al 16%

Xiaomi Redmi Watch 5 PcComponentes PcComponentes

Pantalla enorme de 2”, hasta 18 días de batería y más de 140 modos deportivos. Así se presenta el Redmi Watch 5 Active, un smartwatch económico pero muy completo que baja de los 30 euros. Un básico para quienes quieren controlar salud y entrenos sin gastar demasiado.

PlayStation 5 Digital Slim con descuento

PlayStation 5 Digital Slim PcComponentes PcComponentes

Sony no suele fallar en ventas, pero ahora en los Días Naranjas de PcComponentes te puedes llevar la PS5 Digital Slim un 20% más barata. Más delgada, misma potencia y con acceso a todo el catálogo digital de la generación. Si querías dar el salto a la next gen, esta es la señal.

Como ves, los Días Naranjas de PcComponentes son la excusa perfecta para equiparte con tecnología de primera a precios que rara vez se ven. Y ojo: solo duran hasta el 12 de octubre.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados, lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.