Los 15 chollos tech del Cyber Monday 2025 que están arrasando hoy en PcComponentes, MediaMarkt, AliExpress y más

El Cyber Monday 2025 está dejando algunas de las mejores ofertas del año en tecnología. Desde auriculares recién lanzados hasta robots aspiradores con IA, tablets equilibradas, monitores económicos y smartphones con cámara avanzada, el catálogo de hoy está lleno de precios que van a ser difíciles de volver a ver. Estos son los chollos que ahora mismo están agotando stock en Amazon y en las principales tiendas.

TECNOLOGÍA Y ELECTRÓNICA

HOGAR Y COCINA

AirPods 4 (–27%)

AirPods 4 Amazon Amazon

Losestán siendo uno de los productos más vendidos del lunes. Incorporan, resistencia al, Bluetooth avanzado y hastacon el estuche USB-C. A, la rebaja es muy potente para un modelo tan reciente y compatible con todo el ecosistema Apple.

Conga M100 X-Treme (–20%)

Conga M100 X-Treme Amazon Amazon

El nuevoestá arrasando por su equilibrio brutal entre precio y prestaciones:, inteligencia artificial,que dejan el suelo realmente limpio. Su autonomía cubre, por lo que funciona bien en casas medianas y grandes. Por, es uno de los robots más completos de su rango.

Lenovo Tab 10.1" (–30%)

Lenovo Tab 10.1" Amazon Amazon

Una de las tablets más compradas hoy. La, 60 Hz y doble altavoz es perfecta para ocio, estudio y uso familiar. Incluye, un detalle que suma valor real. La bajada ala coloca como superventa del día.

Epson EcoTank ET-2870 (–32%)

Epson EcoTank ET-2870 Amazon Amazon

Las impresoras EcoTank suelen ser caras, pero su coste por página es imbatible. La, con, Wi-Fi y función multifunción completa, es una compra muy estratégica para casa u oficina. Con la bajada a, muchos están aprovechando para olvidarse de comprar cartuchos durante muchísimo tiempo.

Philips 24" 100 Hz (–42%)

Philips 24" 100 Hz Amazon Amazon

El monitores la definición de chollo tech:, panel, 1 ms MPRT, Adaptive Sync y altavoces. Una opción perfecta para teletrabajo, estudio o gaming ligero. A, es difícil encontrar algo más completo por este precio.

Portátil 16" Celeron (–68%)

Portátil 16" Celeron Amazon Amazon

Este portátil de, con procesador(ampliable a 1 TB), Wi-Fi 5G y Windows 11, se está vendiendo por impulso gracias a su bajada extrema a. No es un portátil para tareas pesadas, pero para ofimática, clases online y uso doméstico es más que suficiente.

Google Pixel 9a (–31%)

Google Pixel 9a Amazon Amazon

El nuevodestaca por su cámara con, batería de día completo y las funciones de seguridad exclusivas de Google. Su almacenamiento dey su software limpio lo convierten en uno de los móviles más equilibrados del momento. La caída aestá impulsando sus ventas en este Cyber Monday.

Nothing Phone (3a) (–21%)

Nothing Phone Amazon Amazon

Elmantiene su estética minimalista y una pantallaque sorprende por brillo y fluidez. Su cámara delantera de, zoomy carga rápidalo sitúan como un gama media muy competitivo. A, es una de las ofertas más comentadas del día.

Echo Dot Última Generación (–55%)

Echo Dot Última Generación Amazon Amazon

Elvuelve a convertirse en uno de los superventas del Cyber Monday. Sonido más potente, conectividad Wi-Fi + Bluetooth y un asistente Alexa que cada vez hace más cosas en casa. Hoy cae a, una cifra que explica por qué está volando.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.