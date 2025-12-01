Cyber Monday
Los 15 chollos tech del Cyber Monday 2025 que están arrasando hoy en PcComponentes, MediaMarkt, AliExpress y más
Rebajas muy agresivas en auriculares, robots aspiradores, tablets, monitores y smartphones que están marcando el día
El Cyber Monday 2025 está dejando algunas de las mejores ofertas del año en tecnología. Desde auriculares recién lanzados hasta robots aspiradores con IA, tablets equilibradas, monitores económicos y smartphones con cámara avanzada, el catálogo de hoy está lleno de precios que van a ser difíciles de volver a ver. Estos son los chollos que ahora mismo están agotando stock en Amazon y en las principales tiendas.
TECNOLOGÍA Y ELECTRÓNICA
HOGAR Y COCINA
AirPods 4 (–27%)
Los Apple AirPods 4 están siendo uno de los productos más vendidos del lunes. Incorporan chip H2, audio espacial personalizado, resistencia al agua y sudor, Bluetooth avanzado y hasta 24 horas de autonomía con el estuche USB-C. A 109€, la rebaja es muy potente para un modelo tan reciente y compatible con todo el ecosistema Apple.
Conga M100 X-Treme (–20%)
El nuevo Cecotec Conga M100 X-Treme está arrasando por su equilibrio brutal entre precio y prestaciones: 20.000 Pa, inteligencia artificial, cepillo de silicona antienredos y mopas giratorias que dejan el suelo realmente limpio. Su autonomía cubre hasta 220 m², por lo que funciona bien en casas medianas y grandes. Por 159€, es uno de los robots más completos de su rango.
Lenovo Tab 10.1" (–30%)
Una de las tablets más compradas hoy. La Lenovo Tab con pantalla WUXGA, Helio G85, 4+128 GB, 60 Hz y doble altavoz es perfecta para ocio, estudio y uso familiar. Incluye funda con soporte, un detalle que suma valor real. La bajada a 119€ la coloca como superventa del día.
Epson EcoTank ET-2870 (–32%)
Las impresoras EcoTank suelen ser caras, pero su coste por página es imbatible. La Epson ET-2870, con 3 años de tinta incluida, Wi-Fi y función multifunción completa, es una compra muy estratégica para casa u oficina. Con la bajada a 169€, muchos están aprovechando para olvidarse de comprar cartuchos durante muchísimo tiempo.
Philips 24" 100 Hz (–42%)
El monitor Philips 24E1N1100A es la definición de chollo tech: 24 pulgadas FHD, panel IPS, 100 Hz, 1 ms MPRT, Adaptive Sync y altavoces. Una opción perfecta para teletrabajo, estudio o gaming ligero. A 69€, es difícil encontrar algo más completo por este precio.
Portátil 16" Celeron (–68%)
Este portátil de 16 pulgadas, con procesador Celeron N5095, 12 GB de RAM, 512 GB SSD (ampliable a 1 TB), Wi-Fi 5G y Windows 11, se está vendiendo por impulso gracias a su bajada extrema a 319,99€. No es un portátil para tareas pesadas, pero para ofimática, clases online y uso doméstico es más que suficiente.
Google Pixel 9a (–31%)
El nuevo Pixel 9a destaca por su cámara con IA, batería de día completo y las funciones de seguridad exclusivas de Google. Su almacenamiento de 256 GB y su software limpio lo convierten en uno de los móviles más equilibrados del momento. La caída a 449€ está impulsando sus ventas en este Cyber Monday.
Nothing Phone (3a) (–21%)
El Nothing Phone (3a) mantiene su estética minimalista y una pantalla AMOLED flexible de 6,77" que sorprende por brillo y fluidez. Su cámara delantera de 32 MP, zoom 30x y carga rápida 50W lo sitúan como un gama media muy competitivo. A 299€, es una de las ofertas más comentadas del día.
Echo Dot Última Generación (–55%)
El Echo Dot vuelve a convertirse en uno de los superventas del Cyber Monday. Sonido más potente, conectividad Wi-Fi + Bluetooth y un asistente Alexa que cada vez hace más cosas en casa. Hoy cae a 28,99€, una cifra que explica por qué está volando.
Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.
✕
Accede a tu cuenta para comentar