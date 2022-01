Lidl agota uno de los utensilios más demandados en la cocina

Una vez que han pasado las fiestas y las grandes comilonas nos toca volver a la rutina diaria, y eso conlleva que tenemos que olvidarnos de los gambones y el cordero y ceñirnos a nuestra dieta particular. Si para muchos el mes de enero es el mes de los buenos propósitos , el mes en el que empezamos con fuerza nuevas cosas, como cocinar mejor, dejar de fumar o ir al gimnasio, para otros es el mes de las rebajas. Aprovechar al máximo lo que las grandes y pequeñas superficies nos ofrecen para poder renovar el menaje de la cocina, el vestuario o darnos algún capricho para nuestro hogar.

La cocina es una de esas estancias en las que más invertimos, bueno en realidad no en la cocina propiamente dicha, si no en los pequeños electrodomésticos o utensilios que utilizamos para cocinar. Los hay que los renuevan por puro placer, los más “cocinillas” porque siempre andan buscando utensilios o productos que les ayuden en sus recetas y los que no saben cocinar lo que buscan son productos que nos hagan la tediosa tarea de cocinar un poco más fácil.

En eso Lidl es un auténtico terremoto de ventas puesto que en su página web podemos encontrar multitud de productos, utensilios y electrodomésticos que no sabríamos ni que existen pero que una vez comprados no podremos deshacernos de ellos. Su catálogo es tan amplio que te perderás entre los accesorios y sus utilidades.

Máquina para hacer tortillas FOTO: Lidl

Si es usted de los que les da pereza cocinar, o simplemente lo ve una pérdida de tiempo, pero sí le gusta comer (como a todos) y disfrutar de la comida no puede perderse en utensilio que tiene Lidl a la venta para hacer tortillas. Las tortillas ya no serán lo mismo después de probar este aparato.

Mejores tortillas en minutos

La máquina para hacer tortillas que se encuentra a la venta en la web de Lidl hará que sus tortillas salgan esponjosas en solo unos minutos. Esta máquina consta de unas placas con revestimiento antiadherente con el que conseguirás que las tortillas no se peguen. Además este aparato tiene un control automático de temperatura y el mango de tacto frío para no tener ningún percance en la cocina. Consta también de luces indicadoras de encendido y apagado y pies antideslizantes para no tener ningún accidente en la cocina.

En esta máquina para hacer tortillas no es necesario que usted le de la vuelta para que se haga por las dos partes como si fuera una sartén cualquiera si no que el aparato contiene unas cámaras de cocción dobles que harán que no tenga que preocuparse en que la tortilla se le caiga por los lados al intentar darle la vuelta. Las asas al igual que el mango son de tacto frío.

La potencia de este utensilio es de 750 W y el precio está rebajado desde los 49,99 eur hasta los 21,99, precio que ha hecho que se agoten las unidades disponibles en la web. Así que le tocará esperar a ver si Lidl vuelve a poner a la venta más unidades de este utensilio que es todo un descubrimiento para chuparnos los dedos con las tortillas que prepara, y todo en solo unos minutos.

