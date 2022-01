Lidl tiene el mejor utensilio de hogar para el invierno

Lidl ha decidido sorprendernos en este nuevo año con productos innovadores en su catálogo, si en los pequeños electrodomésticos ha introducido algunos utensilios novedosos como la raclette grill que no habíamos visto hasta ahora en su página web ni en los centros físicos, ahora le toca el turno al departamento de hogar. Lidl ha decidido que los inviernos son duros y en las partes de España en las que llueve bastantes días en esta estación aún más y ha incorporado a la venta entre sus productos uno innovador , y no, no se trata de el maniquí planchador o de una de las muchas planchas verticales que se venden en el mercado , si no de una percha de aire caliente con la que podrás secar la ropa colgada en cualquier lugar, además tiene un accesorio con el que podrás secar zapatos o zapatillas. Todo un acierto de utensilio y que seguro que rentarás de sobra si vives en una ciudad lluviosa.

Una percha con diferente uso al que estamos acostumbrados

La percha secadora de ropa y zapatos 2 en 1 de Lidl va a ser el producto estrella del momento. Podrás seleccionar aire caliente o frío con solo pulsar un botón. La secadora de ropa y zapatos tiene una potencia de 160 W con la que podrás secar directamente la ropa colgada, sin necesidad de tenderla en un tendedor interior o exterior, y te servirá para prendas que no pueden tenderse en tendederos portátiles porque se pueden dar de sí o deformar. Es ideal para chaquetas o camisas, colgadas y secas a golpe de clic.

Secadora de ropa y zapatos 2 en 1 160 W, accesorio especial para calzado FOTO: LIdl

Este aparato novedoso que presenta Lidl funciona enchufado a la red eléctrica. Se puede utilizar tanto como zapatero eléctrico como si lo prefiere secadora de ropa. Además esta percha secadora cambia al modo “stand by” tras completar el proceso de secado.

Su longitud de cable es de 180 cm, con lo que podrá colocar la percha donde desee. La carga máxima de ropa que se puede poner en la percha secadora de ropa es de 5 kg, con lo que no tendrá que preocuparse por si es poco resistente. De todas maneras su precio que es de lo más atractivo y su utilidad harán de este producto uno de esos de los que tendremos que comprar varios porque son útiles, baratos y nada complicados. Además ocupa menos espacio que los secadores de ropa de pie, o por supuesto que los tendederos portátiles que usamos en casa y que debemos mover de un lado a otro para que no estorben en el medio. Si además añadimos que el accesorio para los zapatos es todo un invento, nos podremos olvidar de meter papel de periódico en los zapatos mojados cuando nos sorprenda la lluvia y nos mojemos el calzado que llevemos. Con esta percha secadora ahorraremos tiempo y dinero gracias a su funcionalidad.

Secadora de ropa y zapatos 2 en 1 160 W FOTO: Lidl

Esta percha de aire caliente que podemos colocar en casi cualquier lado lleva incluido un accesorio para ropa, uno para calzado, 4 pinzas , una bolsa de almacenamiento y una funda para la ropa.

Seguro que este producto estrella de Lidl va a ser todo un éxito, así que si usted está pensando en hacerse con uno de ellos tendrá que estar atento a la página web del supermercado o acercarse a una tienda de Lidl físicamente ya que estarán a la venta a partir de la semana que viene.

(Los precios mostrados pueden experimentar variaciones al alza o a la baja desde el momento de su publicación)