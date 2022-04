Las botas más buscadas por las influencers son de Decathlon y cuestan menos de 20 euros

Que a nadie le extrañe que la tienda más conocida de deportes se ha convertido en una de las más comentadas últimamente en las redes sociales, y no, no hablamos de que las “influencers”de la moda han decidido comprarse unos pantalones de la marca quechua o una mochila para hacer senderismo, eso es lo que buscamos el común de los mortales cuando hablamos del mayor gigante de venta de ropa deportiva o de cualquier artículo para practicar casi cualquier deporte. Tampoco estamos hablando de que de repente quieran ir de camping y necesiten todo lo necesario para escaparse un fin de semana, sino que Decathlon se ha vuelto viral porque en su sección de equitación (ya les he dicho que tiene casi cualquier producto para poder practicar cualquier hobby o deporte) tiene unas botas a la venta que se han convertido en las imprescindibles para poder combinarlas en la calle y no solo para montar a caballo.

Botas Equitación Fouganza

Las botas en cuestión que se han puesto tan de moda son unas botas para practicar la equitación pero que dado su precio y su comodidad , se han vuelto un auténtico boom en la calle cuando varias influencers de moda las han usado en sus cuentas de redes sociales. Instagram o TikTok se han convertido en una pasarela de moda de la que no escapa nadie, y eso esta vez ha repercutido en Decathlon (para bien, claro está).

Botas equitación Fouganza FOTO: Decathlon

Con la primavera que aún no vemos en el horizonte y las lluvias copiosas que han caído estos días y las que quedan por venir, las botas de equitación Fouganza Schooling (que es así como se llaman) se han convertido en el mejor producto para pasear por nuestras calles. Son las botas ideales para la lluvia , puesto que son botas sintéticas impermeables, y además son muy fáciles de limpiar. Por otro lado son fáciles de calzar y su sujeción en el tobillo las hace estupendas para poder usarlas cómodamente. La caña de material sintético se puede cortar con tijeras si le es demasiado alta para usted, sí, como lee, con tijeras.

Según la página de Decathlon los diseñadores jinetes han creado estas botas polivalentes de materia sintética para un jinete o amazona en iniciación pero ya ven que de ahí a usarlas para poder quedar con unos amigos y vestir a la moda hay un paso. Además Decathlon da una opción estupenda y es que puedes añadir una suela para aislar del frío y absorber el sudor, todo esto por 16,99 euros. ¿Alguien da más?.