Decathlon dinamita las rebajas con los precios de las zapatillas Asics

Si las grandes cadenas de supermercados eran las protagonistas en el último mes porque todos nos decidimos a comprar nuestros alimentos para preparar las grandes comidas y cenas que hemos tenido estas Navidades pasadas, ahora pasa todo lo contrario. Una vez pasadas las fiestas navideñas nos toca ir de rebajas e intentar quitarnos esos kilos de más que hemos ganado en el último mes.

El mes de enero las grandes superficies de compra son las protagonistas, ¿quién no ha esperado para que su regalo de Reyes le saliera un poco más barato por esperar un día más? Las rebajas son las grandes protagonistas del mes de enero, bueno y en este año en particular la variante Ómicron se está llevando también el protagonismo, para que nos vamos a engañar. Decathlon es una de esas grandes superficies que todos visitamos asiduamente durante el año pero que no está de más pasarse ahora en enero, puesto que sus artículos rebajados tienen mucho que ofertar.

Zapatillas Running Asics Gel Windhawk 21 FOTO: Decathlon

Y como no solo de sus marcas propias vive Decathlon, la gran cadena francesa tiene en rebajas algunos modelos de zapatillas de running Asics a las que no se podrá resistir si es de los que ha decidido ponerse en forma este mes de enero, dejar el sofá y empezar a hacer ejercicio antes de que se eche el tiempo encima.

Casi un 30% de descuento en estas zapatillas de running Asics

Decathlon oferta en estas rebajas de enero unas zapatillas Asics que están diseñadas para correr hasta una hora, de una a dos veces por semana, por carretera o en la cinta. Son unas zapatillas muy polivalentes que podrá usar para hacer ejercicio o caminar tranquilamente. Gracias a la amortiguación de gel y a las múltiples estrías de flexión, las zapatillas Gel Windhawk te proporcionan comodidad y flexibilidad mientras corres.

Decathlon tiene a la venta dos modelos de estas zapatillas, tanto para hombre como para mujer y con el mismo descuento ambas. Las zapatillas Running Asics Gel Windhawk 21 tienen un precio de 49,99 euros, el cual lo convierten en un precio “de cine” para una marca y unas zapatillas tan polivalentes.

Zapatillas Running Asics Gel Windhawk 21 FOTO: Decathlon

La amortiguación de estas zapatillas es un diez gracias a la suela de espuma EVA e inserción de gel en el talón para proteger de los impactos al caminar o correr. Al tener múltiples estrías de flexión podrá ofrecer una gran flexibilidad para que el pie se encuentre más cómodo, y además la flexibilidad de la puntera hacen de estas zapatillas unas de las más adecuadas del mercado.

Si es de los que ha decidido que este mes toca ponerse en forma y quiere aprovechar las rebajas, sin duda Decathlon y Asics se lo ponen fácil , eso sí, no espere mucho para hacerse con unas zapatillas de estas porque por su precio no creo que duren mucho en las tiendas.