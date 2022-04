La solución de Lidl para no desaprovechar la comida está arrasando en ventas

La cadena de supermercados alemana se ha convertido en la estrella de los supermercados al ofrecer electrodomésticos de uso cotidiano más baratos que el resto. El precio de estos productos hace que cada vez que sacan uno a la venta, ya sea en su tienda online, o en cualquiera de sus establecimientos, estemos atentos para poder hacernos con uno y tenerlo en casa.

Por ello Lidl vuelve a sacar a la venta uno de esos pequeños electrodomésticos que hacen la vida más fácil y además nos ayudan a ahorrar. Puesto que tener una envasadora al vacío en casa permite conservar por más tiempo los alimentos, ya sea en nuestro frigorífico, o para poder congelarlos, ocupando muchísimo menos espacio que los tupper en nuestro congelador.

Ahorrar dinero, espacio y tiempo

La envasadora al vacío de Silvercrest es uno de los grandes productos estrella de Lidl. Con este producto podrás envasar al vacío y sellar la bolsa en un solo paso. Tiene una potencia de 125 W. Conservar los alimentos al vacío nunca ha sido tan fácil y podrás preservar su aroma, frescura y sabor y podrá cocer además al vacío con la técnica “sous vide”.

Envasadora al vacío de Silvercrest FOTO: Lidl

Consta por otro lado de una bandeja para líquidos desmontable y apta para el lavavajillas. Las bolsas utilizadas en este producto tienen que ser máximo 30 cm de ancho. Tiene una conexión para envasar al vacío de forma externa recipientes herméticos y bolsas con válvula al vacío. Así si usted tiene recipientes de este estilo en casa puede utilizar la envasadora para poder usarlos.

Tiene también dos funciones muy útiles, una de ellas es la función «Wet and Dry» para alimentos húmedos, y la otra función es la llamada «Soft» para alimentos delicados.

El rollo de plástico sin BPA apto para el microondas (a máx. 600 W durante 3 min con la bolsa abierta) se encuentra incluido. Además de un rollo de plástico de 3 m, también se incluye una junta de repuesto y 3 adaptadores para válvulas de vacío.

El aparato consta de pilotos luminosos para controlar el proceso de envasado al vacío y el proceso de sellado y además este producto tiene un práctico enrollacables y pies antideslizantes para un apoyo seguro.

Si aún no tiene uno de estos prácticos electrodomésticos en casa no lo dude y aproveche la oportunidad, porque realmente no están las cosas como para tirar nada de nada.

(Los precios mostrados pueden experimentar variaciones al alza o a la baja desde el momento de su publicación)