Lidl adelanta uno de sus productos top para el buen tiempo

Si en los últimos días de Semana Santa habíamos tenido un espejismo de lo que nos esperaba a partir de ahora con sol, calor y unas temperaturas envidiables, el tiempo siempre caprichoso ha decidido que todavía tendremos que esperar un poco. Las lluvias y nevadas caídas en los últimos días nos han hecho ver la realidad de cerca y es que aunque queda poco, aún es pronto para vernos con los pies al aire y en manga corta. Pero Lidl no quiere que seamos poco previsores y por eso nos trae ya uno de esos productos estrella que son los más deseados en cuanto el buen tiempo nos deja. Y no hablamos en este caso de algún pequeño electrodoméstico para preparar comidas veraniegas , ni de ropa , ni de cremas solares, sino de uno de los muebles más deseados y solicitados de cara al verano.

Tumbona con parasol

El producto estrella de Lidl es una magnífica tumbona de aluminio con parasol y almohada desmontable que hará las delicias de toda la familia cuando llegue el buen tiempo, porque no hay mejor manera de relajarse que leer un buen libro al aire libre tumbado o echarse una siestecita.

Tumbona de aluminio con parasol de Lidl FOTO: Lidl

La tumbona con parasol que pone a la venta Lidl próximamente en sus tiendas físicas y que ya está a la venta de manera online en su página web tiene un respaldo ajustable con 5 posiciones y un práctico bolsillo de malla en su parte de atrás. Además el parasol es regulable a medida y está hecha de un material que es resistente a la intemperie, a los rayos UV y al desgaste, lo cual la hace ideal para poder tener siempre en una terraza o en el jardín. Pero si usted es de los que prefiere este tipo de productos para ir a la playa o la piscina, no se preocupe, ya que la tumbona es plegable y muy fácil de transportar gracias al asa que viene incorporada. El plegado es tan fácil y cómodo que incluso en casa podrá ahorrar espacio cuando no la use.

El tipo de tela con la que está fabricada es al tacto muy agradable y la tumbona en sí es duradera y resistente a la corrosión, y además muy fácil de limpiar.

Las medidas de esta tumbona sin parasol son de aprox. 193 x 67 x 32 cm (L x F x A).

Seguro que ya está deseando que llegue el buen tiempo para poder disfrutar de esta maravillosa idea que es tumbarse a descansar sin tener que hacer nada más.

(Los precios mostrados pueden experimentar variaciones al alza o a la baja desde el momento de su publicación)