Lidl tiene la mejor prenda para hacer deporte y es “de marca”

La cadena de supermercados de origen alemán nos tiene acostumbrados a ser un superventas en cuanto a productos y utensilios de limpieza se refiere, o sus electrodomésticos , cualquiera que busque lo encontrará en su página web y si tiene suerte muchos de ellos salen a la venta en sus tiendas físicas periódicamente (así se evitará pagar los gastos de envío).

Pero Lidl se ha hecho famoso además no solo por su ropa de buena calidad y a precios muy competitivos sino que en sus tiendas también podemos encontrar ropa de marcas reconocidas que por supuesto se venden a precios bastante más reducidos que en otras tiendas de ropa. Es lo que ha pasado cada vez que ha puesto a la venta sudaderas, camisetas o mochilas de Adidas, o más recientemente al sacar toda una colección de baño de la marca Mistral.

Deporte y comodidad

Ahora es Reebok la marca elegida para estamparse en algunos de sus artículos de ropa, en concreto en una serie de sujetadores deportivos que son ideales para poder realizar una amplia gama de deportes. El producto estrella por excelencia es el sujetador deportivo negro sin costuras que será el nuevo aliado de las mujeres cuando vayan a hacer cualquier tipo de ejercicio físico. Con el logotipo de la marca estampado en blanco y negro será tu primera opción cuando tengas que practicar deporte o incluso para poder estar más cómoda en casa. Si este modelo te resulta muy sobrio , Lidl tiene a la venta otros dos modelos que pueden resultar igual de favorecedores y cómodos.

Sujetador deportivo Reebok negro, sin costuras FOTO: LIdl

El material de estos sujetadores deportivos de la marca Reebok y que ahora Lidl tiene a la venta con una rebaja de 10 euros respecto a su precio anterior es de 74% de poliamida y un 26% de elastano. Para su buen uso y sobre todo para que duren estas prendas en las mejores condiciones, se recomienda lavar a máquina a una temperatura máxima de 40º C y no usar ningún tipo de blanqueador. Si va a utilizar la secadora conviene secar a baja temperatura (110º C máx.) y no lavar en seco. Al plancharlos asegúrese de planchar máximo a 150º C (si es de los que plancha la ropa interior).

Seguro que nunca pensó que en Lidl encontraría la mejor prenda de ropa apta para las mujeres deportistas (y para las que no lo son tanto) , ya que las tallas disponibles van desde la talla S hasta la talla L.

