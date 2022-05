El electrodoméstico de Lidl que será tu nuevo aliado para la época estival

Si hay algo por lo que es considerado un gran referente Lidl es por sus pequeños electrodomésticos y utensilios de cocina. Su amplia variedad hace que sea prácticamente imposible que no encuentres lo que buscas en cuanto a productos que ayudan en el día a día para acompañarte en el noble arte de cocinar. Sus precios son su otra gran baza, ya que sus precios reducidos hacen que las ventas se disparen y no tengan competidor en su sector.

Uno de esos utensilios que no pueden faltar en ninguna casa es una batidora, más si cabe de cara al verano en el que aprovechamos a hacer ciertas comidas o tentempiés que no cocinamos en los meses de invierno. Y dentro de las batidoras es la llamada batidora de vaso la que tiene más adeptos en cuanto a rendimiento, ya que gracias a este tipo de pequeños electrodomésticos podremos preparar batidos, zumos, gazpacho, hielo picado, etc.

Ponle color a tu cocina

Uno de los pequeños electrodomésticos favoritos en muchos países del mundo es la batidora de vaso, las hay de muchos estilos y con recipientes más grandes o más pequeños, pero la que tiene Lidl ya a la venta de manera online y que podrá encontrar en los próximos días en los establecimientos físicos del supermercado alemán es un producto con una relación calidad-precio que hace que vaya a ser de los que saldrá corriendo a comprarla.

Batidora de vaso de Silvercrest en 3 colores diferentes FOTO: LIdl

La batidora de vaso de la marca de Silvercrest tiene una potencia de 600 W y cuenta con 5 niveles de velocidad de gran potencia. Además su efecto moderno de color degradado hará que contraste de una manera favorable en su cocina. El vaso mezclador de la batidora de vaso es de cristal y la cuchilla de acero inoxidable. La tapa de la batidora tiene una abertura para facilitar el llenado y cuenta con un dosificador integrado. Todas las piezas de la batidora de vaso son desmontables para poder facilitar la limpieza en el lavavajillas.

Lidl tiene a la venta este modelo en tres colores diferentes: azul, rojo o verde. La capacidad de llenado del vaso mezclador es de casi 2 litros lo que hace de esta batidora un utensilio perfecto para poder realizar todo tipo de mezclas ahora que llega el buen tiempo, desde zumos o batidos hasta cremas suaves o gazpacho.

La batidora de vaso viene con un práctico enrollacables y la base con ventosas para que sea más segura. El precio es uno de los grandes alicientes, y si no compruébelo usted mismo.

(Los precios mostrados pueden experimentar variaciones al alza o a la baja desde el momento de su publicación)