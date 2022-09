Ya estamos en septiembre: te ayudamos a cumplir tu promesa de hacer deporte

Voy a hacer ejercicio. Voy a ponerme en forma. Voy a quitarme esos kilitos de más que he cogido en verano. La promesa se puede formular de muchas maneras, pero es uno de los clásicos cada vez que comienza el mes de septiembre.

Noticias relacionadas De compras. Manualidades para entretener a los niños en vacaciones

Para ayudarte a cumplir los buenos propósitos, hemos hecho una selección de 10 productos para ponerte en forma y hacer deporte que puedes encontrar en Amazon por menos dinero del que imaginas.

1. Cintas elásticas baratas

Si no eres de los que confían mucho en que esta vez la cosa vaya en serio (o quizás en esta ocasión sí) nuestra recomendación es comprar unas cintas elásticas baratas. Y cuando decimos baratas son baratas: solo 6 euros por cinco cintas elásticas para fitness que, si luego no usas, no te dolerá demasiado guardar en el cajón hasta la próxima.

Este modelo, el más barato de los que puedes encontrar en Amazon y con muy buenas opiniones de los clientes, está fabricado en un material agradable para la piel y tiene cinco niveles de resistencia para piernas, brazos y glúteos. Muy recomendables para todo tipo de ejercicios, como pilates, yoga, crossfit o cualquier otro ejercicio de mantenimiento. Y, por supuesto, para musculación.

Cintas de ejercicio baratas para pilates, fitness, crossfit... FOTO: De Compras La Razón

2. Set de bandas de resistencia para un gimnasio portátil

Si tus propósitos son algo más ambiciosos y buscas un completo set de bandas elásticas para hacer ejercicio en casa, esta es la recomendación de los clientes de Amazon: un pack con los cinco niveles habituales de resistencia a los que añade correas de tobillo suaves y resistentes con asas acolchadas antideslizantes.

Están recomendadas para pilates, estiramiento, plastidad o perder peso, ya que permiten ejercitar brazos, hombros, pecho, cadera o piernas, y mejorar eficazmente la flexibilidad de los músculos y el cuerpo. Incluye una práctica bolsa para llevar este gimnasio portátil a cualquier sitio. Y todo por muy poquito más.

Bandas de resistencia para crossfit y musculación con buenas opiniones FOTO: De Compras La Razón

Entre los relojes de actividad, retmamos este Polar con un descuento del 44%. Se trata del Polar M430, un reloj de running con GPS y frecuencia cardíaca en la muñeca. En oferta hasta el 7 de septiembre.

3. Dos pelotas de pilates por 10 euros

Si tu propuesta para ponerte en forma es el siempre eficaz pilates y quieres hacerlo en casa, estos son los dos accesorios fundamentales. El primero, la pelota, en este caso dos por solo 9,99 euros y con excelentes opiniones de los clientes.

Están fabricadas en PVC profesional antirrotación y antideslizante para mantenerse flexibles y suaves. Tienen un diámetro de 23 centímetros. Resisten golpes de 80 kilos y su uso es especialmente apropiado para regular los músculos, aumentar la resistencia aeróbica, mejorar la fuerza y controlar el peso.

Además del ejercicio, puede usarse para corregir la postura, el desarrollo abdominal, la terapia de juegos, sentarse en un escritorio o incluso actividades de apoyo al embarazo y el parto. Además de para pilates, se usa habitualmente para actividades como yoga, fitness o crossfit.

Pelotas de pilates baratas FOTO: De Compras La Razón

4. Tabla de equilibrio, la última moda

Otro de los atajos para ponerte en forma y perder algunos kilos es la tabla de equilibrio, un artilugio cada vez más de moda que proporciona un ejercicio muy completo y que tiene una gran ventaja respecto a otros aparatos de ejercicio convencionales: ocupa tan poco espacio que lo puedes escondar en cualquier lugar de la casa, ya sea debajo de la cama después de hacer los ejercicios o en el hueco de un armario.

Esta es la tabla de ejercicio recomendada por Amazon y por los clientes. Es una tabla de equilibrio para entrenar fuerza, coordinación y equilibrio que está fabricada con una superficie de goma anti-deslizante que proporciona un agarre seguro y no daña el suelo, y que tiene un diámetro de 40 cm. Tiene unas asas laterales para aumentar las opciones de entrenamiento (flexiones, por ejemplo).

Tabla de entrenamiento recomendada para hacer ejercicio en casa: fitness, pilates, crossfit... FOTO: De Compras La Razón

5. Tabla para hacer flexiones

Este artilugio con aspecto de juguete es otro de los aparatos de moda para hacer ejercicio en casa. Se trata de una tabla de flexiones con increíbles resultados para aquellos que quieren moldear el pecho, los hombros, los músculos de la espalda y los tríceps.

Su diseño permite potenciar, con menor esfuerzo, los resultados que proporcionan las flexiones tradicionales. Tiene una tabla de empuje con código de colores con la que se entrenan diferentes músculos (azul para el pecho, rojo para el hombro, amarillo para la espalda, verde para el tríceps). Las dos manijas se pueden cambiar a múltiples posiciones y ángulos para dar forma y maximizar los músculos de la parte superior del cuerpo.

Sus sorprendentes resultados los resume una de las últimas opiniones: “Yo las veía por aquí pululando y pensaba que no serían gran cosa... hasta que me decanté por esta. ¡Qué grata sorpresa! ¡No me esperaba que una cosa, aparentemente, tan simple, diera tanto de sí!”.

Tabla de flexiones recomendada FOTO: Amazon

6. Los palos de senderimo más vendidos... y en oferta

Si tu plan para ponerte en forma pasa por hacer cosas al aire libre, porque piensas que se te va a caer la casa encima, uno de los clásicos es, simplemente, andar, andar y andar. Para hacerlo, además, por la montaña, pueden ser muy útiles unos bastones para senderismo y trekking.

Este modelo es el más vendido en Amazon y, además, está en oferta durante unos días. Se pueden plegar y son muy fáciles de llevar de un sitio a otro.

Palos o bastones de senderismo y trekking más vendidos y en oferta FOTO: De Compras La Razón

7. Equipo de entrenamiento para dar forma a la “tableta”

Otra opción para los que quieren montarse el gimnasio en casa es este equipo de entrenamiento 5 en 1 que incluye la cuerda ajustable de salto, agarrador de la mano, barra de empuje para arriba y un rodillo del AB con el cojín de rodilla.

Aunque tiene mútiples usos, está especialmente recomendado para dar forma al abdomen rebajando la tripita veraniega y mejorar la fuerza de manos, muñecas y codos; Diseño portátil y liviano, fácil de transportar, se puede usar en el hogar, el gimnasio, la oficina y es adecuado para todos los niveles de condición física, desde principiantes hasta avanzados. Ahora, además, está más barato que hace unos meses.

Es el número uno en ventas en su categoría en Amazon y está avalado por las opiniones favorables de los clientes.

Ruedas de musculación más vendidas FOTO: Amazon

8. Pedales o mini bicileta estática

Un ejemplo de cómo han cambiado los aparatos para hacer deporte en casa son estos pedales estáticos, también conocidos como mini bicicleta estática, que se pueden usar no solo para fortalecer las piernas, sino también los brazos.

Ocupan muy poco espacio y se pueden usar mientras estás trabajando en el ordenador, leyendo o viendo la televisión. La recomendación es 20 minutos o media hora al día, aunque depende de la intensidad que cada uno le quiera dar. Este es el modelo más vendido en Amazon, y es un producto cada vez más demandado.

Pedales estáticos o mini bicicleta estática más vendidos FOTO: De Compras La Razón

9. El mejor reloj de actividad barato

Vamos a terminar con imprescindible para hacer ejercicio, el reloj de actividad. En realidad, con dos modelos, uno básico para principiantes y otro más completo para medir todas las constantes mientras se hace running, bicicleta o recorridos a pie.

Desde hace muchos meses, el reloj de actividad básico más vendido es el de Xiaomi, en sus distintas versiones que han ido incorporando mejoras. Una buena sugerencia para empezar puede ser el completísimo Xiaomi Mi Band 5, que ahora está rebajado y por debajo de los 30 euros.

Pese a su reducido precio, tiene todo lo básico para medir todo lo necesario al hacer ejercicio. Viene con pantalla a color, permite hacer llamadas y ver mensajes y es resistente al agua (50 metros).

Este modelo viene equipado ya con 11 modos de ejercicio (ha añadido, entre otros, máquinas de remo de yoga, modeladoras y reductoras de grasa o cuerdas para saltar) y monitorea y analiza con precisión cada postura de ejercicio, frecuencia cardíaca, ritmo y consumo de calorías. La batería dura dos semanas.

El mejor reloj de actividad barato, Xiaomi FOTO: De Compras La Razón

10. Un reloj de actividad para tomárselo en serio

Reloj de actividad recomendado FOTO: De Compras La Razón

En un sector con precios estratosféricos, hemos encontrado este reloj de actividad con todo lo necesario que cumple tres requisitos: tiene la garantía de una marca líder como Garmin, está avalado por excelentes opiniones de los clientes y es mucho más barato que la competencia. Cuesta 120 euros frente a los más de 200 que cuestan los relojes de actividad más sofisticados.

Entre otras funciones, este modelo permite personalizar los planes de entrenamiento para adaptarlos a un objetivo (5 km, 10 km o media maratón), incluye aplicaciones para correr, ciclismo, pista cubierta, caminadora, elíptica, cardio o yoga y notificaciones inteligentes para mensajes y llamadas entrantes.

Además, incorpora un novedoso sistema de detección de incidentes (durante tus actividades) y asistencia, que envía tu ubicación en tiempo real a los contactos de emergencia. Cuenta con una pantalla brillante a color y una interfaz sencilla de 5 botones que te permite marcar las vueltas con tan sólo una pulsación.

(Los precios mostrados pueden experimentar variaciones al alza o a la baja desde el momento de su publicación)