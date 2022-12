Lidl tiene el electrodoméstico ideal para estas fechas navideñas

Se acercan esas fechas señaladas en las que la cocina se convierte en el centro del hogar. Si es uno de esas personas que no sabe ni por donde empezar en estas fechas prenavideñas, o si es de los que es un “cocinillas” no puede perderse los productos especiales para esta Navidad que Lidl pone a la venta, pero si es de los que le gusta cocinarlo entonces siga leyendo porque el electrodoméstico multifuncional que tiene a la venta el supermercado alemán le va a sacar de más de un apuro, y no solo en las comidas y cenas navideñas.

Lidl tiene ya a la venta de manera online y también para comprar físicamente en tienda uno de esos electrodomésticos que no puede faltar en casa. Gracias a sus diversas funciones será un aparato al que le sacará mucho partido y podrá hacer disfrutar a sus invitados en cualquier evento.

Raclette y Grill, un 2 en 1

Esta raclette que tiene además grill incorporado es uno de esos electrodomésticos ideales para asar y gratinar tanto verdura, como carne o pescado. Consta de una piedra natural y de una placa grill de doble cara. Su potencia es de 1400 W y cuenta con una placa reversible de aluminio fundido a presión con revestimiento antiadherente de la marca ILAG.

Raclette Grill 1400 W FOTO: Lidl

Esta placa reversible cuenta con una cara acanalada para un aroma más intenso y otra cara lisa para asar de forma más homogénea. Además cuenta con otra parte que tiene una placa de piedra natural con una ranura recogegrasa donde podrá asar cualquier tipo de carne o pescado, e incluso verdura.

Esta raclette-grill consta de un termostato de regulación continua y cuenta con una resistencia y un reflector de acero inoxidable. Además incluye 8 minisartenes antiadherentes y espátulas de plástico aptas para el lavavajillas con lo que su limpieza será fácil y de manera eficaz.

Esta raclette es por lo tanto ideal para hasta 8 personas y podrás disfrutar de este plato originario de Suiza pero muy popular en Francia que consiste en poner en las sartencitas el famoso queso raclette (de ahí el nombre del aparato) y esperar a que se derrita. Una vez derretido podremos acompañar la carne o las verduras que hemos hecho en la piedra o en el grill y vuelta a empezar.

Las medidas de este electrodoméstico son de aprox. 49,5 x 14,2 x 25 cm (el grill sin accesorios). Las placas de la parrilla son de aluminio fundido y la carcasa y las asas del electrodoméstico son de plástico. Además esta raclette con grill cuenta con unos pies antideslizantes y con una longitud de cable de 200 cm.

Seguro que este utensilio se hace un hueco en su cocina por su comodidad y su facilidad de uso.