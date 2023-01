Lidl tiene la auténtica ganga para los amantes del café

Es sabido por todos que la cadena de supermercados alemana es líder en ventas de electrodomésticos de su propia marca Silvercrest y que pocas veces tienen competencia en dicho apartado, pero lo que no muchos saben es que además puedes atrapar chollos de otras marcas que ahora en rebajas son más que notables.

Si es usted de aquellos que no quiere gastarse mucho dinero en estas rebajas de 2023 pero realmente quiere darse un capricho seguro que el pequeño electrodoméstico que tiene Lidl a la venta (actualmente ya disponible en su página web y muy pronto en sus tiendas físicas) será el autoregalo perfecto de este mes de enero que para algunos es interminable (y no hemos hecho más que empezar). Si además es amante del café, es su oportunidad ya que Lidl tiene a la venta una de esas cafeteras futuristas que preparan un café de cápsulas al que no podrá resistirse.

Dolce Gusto Infinissima 1470 W

La marca De Longhi es una marca icónica que se ha “colado” en nuestras casas gracias a su sencillez para preparar el café y a la comodidad que proporciona con sus cápsulas. Su cafetera estrella la Dolce Gusto, viene con aires renovados y futuristas con este modelo que tiene un diseño muy elegante.

El depósito de agua de la cafetera Dolce Gusto Infinissima es de 1,2 L, lo que hará que no tenga que estar rellenándolo continuamente, y aunque fuera así porque en su casa hay mucha gente que tome café, no se preocupe, porque el depósito de agua es extraíble y fácil de llenar. La regulación de la presión de 15 bares de la cafetera es automática.

De Longhi ® Dolce Gusto Infinissima 1470 W FOTO: Lidl

Podrá elegir entre una selección de bebidas frías o calientes, además con la compra de esta cafetera, Lidl tiene una promoción en la que regalan 3 packs de cápsulas Nescafé Dolce Gusto por un valor de 15 euros. Es una oportunidad única si quiere degustar un café rico y con intensidad en un abrir y cerrar de ojos. Además, Dolce Gusto cuenta con la posibilidad de 40 creaciones de café de alta calidad disponibles.

Otro de los problemas de las cafeteras es la altura de la bandeja en la que se apoya la taza y es que no siempre es la misma cantidad la que tomamos de café, igual que no todas las personas toman el mismo tipo de café. La cafetera Dolce Gusto Infinissima tiene la posibilidad de poner la altura de la bandeja antigoteo ajustable en 3 posiciones de 90 a 150 mm.

Esta magnífica cafetera cuenta también con un modo eco que se pondrá en funcionamiento después de 5 minutos. Por supuesto la forma de utilizarla es con las cápsulas de café Nescafé Dolce Gusto o las variedades que hay en el mercado compatibles con esta máquina. Las medidas de esta cafetera de De Longhi son de aprox. 15,5 x 37,2 x 28,5 cm.

Si es de los que no se pueden resistir a un buen café para empezar el día, o no es capaz de imaginarse la vida sin café, seguro que esta oportunidad de conseguir este modelo de cafetera no puede desaprovecharla.