La alternativa lógica y económica al nuevo Xiaomi 17 para quienes buscan potencia y buena cámara

Ayer se presentaron en China los nuevos Xiaomi 17, 17 Pro y 17 Pro Max, los móviles que inauguran la nueva hornada de gama alta en 2025. Pero frente al brillo de lo último, hay quienes prefieren jugar sobre seguro: apostar por un dispositivo consolidado, con actualizaciones garantizadas y, lo más importante, con un precio ya muy rebajado. Y ahí es donde el Google Pixel 8 Pro se convierte en la alternativa más lógica: en AliExpress puede encontrarse por 506,23 €, un precio difícil de igualar si se tiene en cuenta lo que ofrece.

Pixel 8 Pro: cámara, potencia y longevidad sin pagar más

Pixel 8 Pro. Google.

El Pixel 8 Pro se ha ganado un hueco en el podio de los móviles con mejor cámara. Su sistema fotográfico triple con sensor principal de 50 MP, junto al ultra gran angular y el teleobjetivo de 48 MP, ofrece uno de los procesados más realistas del mercado gracias al chip Tensor G3 y al ajuste de color propio de Google. No es casualidad que muchos lo sigan considerando “el móvil para los que hacen muchas fotos”.

Más allá de la cámara, el panel LTPO OLED de 6,7’’ con 120 Hz lo mantiene al nivel de cualquier gama alta actual, mientras que la batería de 5.050 mAh con carga rápida asegura una autonomía competitiva. Todo ello reforzado con certificación IP68, doble altavoz estéreo y un ecosistema Android limpio con 7 años de actualizaciones aseguradas.

¿Para quién es mejor opción frente al Xiaomi 17?

Para quienes valoran la fotografía natural y detallada por encima de todo.

por encima de todo. Para los que prefieren Android puro y actualizaciones prolongadas.

y actualizaciones prolongadas. Para quienes buscan un precio ajustado sin renunciar a la experiencia de un gama alta.

sin renunciar a la experiencia de un gama alta. Para los que dudan ante tanta novedad: el Pixel 8 Pro ya está más que probado y pulido.

Al final, la elección entre un lanzamiento reciente y un modelo consolidado depende del perfil de cada usuario. Pero para quienes buscan la mejor relación calidad-precio, este Pixel 8 Pro tiene todos los argumentos para ser el “anti-Xiaomi 17” más inteligente del mercado.

