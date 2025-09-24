Oppo planta cara a Xiaomi en la gama media: el Reno12 FS 5G se desploma de precio

La gama media se ha convertido en el campo de batalla de las grandes marcas, y hasta ahora Xiaomi parecía tener ventaja. Pero el Oppo Reno12 FS 5G llega con argumentos muy sólidos para cambiar la partida: diseño estilizado, especificaciones que rozan la gama alta y una oferta que lo coloca muy por debajo de lo que costaría un móvil con estas prestaciones. En AliExpress ya se puede conseguir por 178,99€ en su versión de 12+512 GB, una cifra que lo convierte en una alternativa directa a muchos modelos de Xiaomi y Realme.

Un gama media con aspiraciones de gama alta

OPPO Reno12 FS 5G AliExpress AliExpress

Lo interesante de este modelo no está solo en el precio, sino en cómo combina componentes que normalmente no vemos juntos en este rango:

Pantalla OLED de 6,67 pulgadas con resolución FHD+ y refresco de 120 Hz , perfecta para disfrutar de contenido multimedia y juegos con fluidez.

, perfecta para disfrutar de contenido multimedia y juegos con fluidez. Procesador MediaTek Dimensity 6300, un chip eficiente que ofrece buen rendimiento para multitarea y redes 5G.

un chip eficiente que ofrece buen rendimiento para multitarea y redes 5G. Memoria descomunal: 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, cifras que rara vez aparecen en móviles de este rango.

cifras que rara vez aparecen en móviles de este rango. Cámara trasera triple: sensor principal de 50 MP, ultra gran angular de 8 MP y macro de 2 MP, acompañado de una cámara frontal de 32 MP.

sensor principal de 50 MP, ultra gran angular de 8 MP y macro de 2 MP, acompañado de una cámara frontal de 32 MP. Batería de 5000 mAh, con autonomía de sobra para una jornada larga sin preocuparse por el cargador.

con autonomía de sobra para una jornada larga sin preocuparse por el cargador. ColorOS 14 basado en Android 14, con opciones de personalización y reconocimiento facial o por huella.

con opciones de personalización y reconocimiento facial o por huella. Conectividad completa: 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 y soporte para Dual SIM.

Lo que más llama la atención es cómo Oppo apuesta por la memoria como diferenciador: mientras otros rivales recortan en almacenamiento, aquí se incluyen de serie 512 GB, lo que asegura espacio para fotos, vídeos y apps durante años.

El Reno12 FS 5G no viene a pelear por ser el “móvil más barato”, sino por ofrecer la mejor relación entre lo que pagas y lo que recibes. Y en esa ecuación, el resultado es difícil de superar.

Los artículos publicados en la sección De compras están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados, lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.