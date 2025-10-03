Amazon se adelanta al Prime Day y casi regala el pack Ring con videotimbre y cámara exterior: seguridad premium a precio de risa

La seguridad en casa ya no es un lujo: gracias a este pack de Ring, ahora se puede proteger la vivienda con tecnología de primer nivel por menos de lo que imaginas. El lote incluye el videotimbre con batería y la cámara de exterior inalámbrica, ambos compatibles con la app de Ring y con instalación sencilla. Y lo mejor: en Amazon está rebajado un 53%, quedándose en 84,98€.

Todo lo que necesitas para vigilar tu casa

Ring videotimbre con batería Amazon Amazon

El videotimbre con batería avisa al instante en cuanto alguien llama o se detecta movimiento. Ofrece vídeo HD 1440 x 1440 con visión nocturna en color, de modo que puedes ver claramente quién se acerca a tu puerta, incluso de noche. Además, permite usar respuestas rápidas pregrabadas, como si fuese un contestador para la entrada de casa.

Por su parte, la cámara de exterior Stick Up Cam añade una capa extra de seguridad: permite ver, escuchar y hablar con las visitas desde cualquier lugar gracias a la conexión móvil. Ambas funcionan con batería recargable integrada, por lo que no necesitas obras ni cables: basta con colocarlas y configurarlas en la app en apenas 5 minutos.

Funciones premium a un precio sorprendente

Este pack incluye detalles avanzados que suelen encontrarse en sistemas más caros:

Zonas de privacidad configurables , para que no se graben áreas que no quieras.

Visión de cuerpo entero , ideal para ver tanto a las visitas como los paquetes en la puerta.

App unificada de Ring , desde la que se gestionan los dispositivos, se arman y desarman, o se consulta el historial de vídeos.

30 días de Ring Protect gratis, para probar la nube de grabaciones y alertas avanzadas.

Con estas prestaciones, muchos lo consideran un auténtico sistema de seguridad doméstica completo… pero sin el precio ni la complicación de una instalación profesional.

Por menos de 85 euros, este pack de Ring combina videotimbre y cámara exterior, ofreciendo tranquilidad y control total sobre lo que pasa en casa. Una oportunidad que parece pensada para adelantarse al Prime Day… y que probablemente muchos no dejen escapar.

