Amazon casi regala esta Smart TV Haier de 32": más barata que en Carrefour y con Android TV

No siempre se necesita una pantalla gigante para disfrutar de buen contenido. A veces, lo que buscas es una Smart TV compacta, funcional y fluida, que no dé problemas y tenga lo esencial para ver Netflix, YouTube, fútbol o jugar a la consola. Esta Haier de 32 pulgadas cumple con todo eso… y ahora cuesta la mitad.

Está por solo 139,99 € en Amazon (antes 279,99 €), lo que supone un descuento del 50% y un ahorro real de 140 €. Más barata que en Carrefour y con mejor sistema operativo, se ha convertido en una de las más buscadas para quienes quieren una segunda tele o renovar sin gastar mucho.

Una tele pequeña, pero con muchas sorpresas: Full HD, Android TV y sonido envolvente

A diferencia de otras Smart TV baratas que se quedan en resolución HD, esta Haier ofrece pantalla Full HD con HDR10, así que la imagen se ve más nítida y con colores más vivos, ideal para ver pelis, series o partidos con buena definición incluso desde cerca.

Funciona con Android TV 11, así que puedes descargar apps como Netflix, Disney+, Prime Video, DAZN o YouTube sin complicaciones. Y lo mejor: puedes usar el mando con Google Assistant para buscar con la voz, sin escribir letra a letra. La experiencia es ágil y mucho más cómoda que en modelos de gama baja.

El sonido también sorprende: incluye tecnología Dolby Audio y DBX TV, que mejora los diálogos y aporta sensación de espacio. No necesitas barra de sonido para disfrutar de una peli o una noche de streaming con amigos.

Diseño sin marcos, buen tamaño y conexiones de sobra (incluso Bluetooth y HDMI 2.1)

El diseño sin marcos le da un aspecto moderno y ligero, ideal para no recargar la habitación. Con un ancho de 72 cm, cabe perfectamente en una estantería, una mesa pequeña o colgada en pared. Perfecta para un dormitorio, despacho o piso de estudiantes.

Además, en cuanto a conectividad, viene muy completa: 3 puertos HDMI 2.1, 2 USB, Bluetooth 5.1, entrada de antena, salida óptica y Wi-Fi. Puedes conectar desde una PS5 o Fire TV hasta unos auriculares Bluetooth sin cables.

