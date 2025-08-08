El excomisionado de la dana, ingresado en el hospital tras un intento de suicidio

El que fuera Alto Comisionado para la dana del Gobierno central, José María Ángel, ha sido ingresado este viernes en el Hospital de Llíria (Valencia) tras lo que parece ser un intento de suicidio.

Ángel dimitió hace escasos días del cargo tras destaparse que habría presentado un título universitario falso para acceder a un puesto de funcionario en la Diputación de Valencia.

Ángel se defendió de las acusaciones pero, finalmente, acabó dimitiendo hace unos días.

Este viernes, a sus 68 años, ha sido ingresado en un hospital cercano al municipio de L'Eliana, donde vive y donde fue alcalde durante 18 años, tras el que se piensa que ha sido un intento de acabar con su vida.

Al parecer ha sido hallado inconsciente por un familiar, que ha llamado a los servicios de emergencia y por eso el que fuera comisionado ha sido trasladado de urgencia al hospital. Allí permanece después de que una ambulancia lo trasladara hasta el centro sanitario.

Con una amplia trayectoria en política, el socialista José María Ángel también era presidente del PSPV y fue director general de Emergencias durante el Gobierno del Botánico con Ximo Puig al frente de la Generalitat Valenciana. Tras la tragedia de la dana del pasado 29 de octubre, fue nombrado Alto Comisionado del Gobierno de Pedro Sánchez, cargo que ostentó hasta hace apenas algo más de una semana. En ese momento salió a la luz una supuesta titulación falsa en su puesto como funcionario de la Diputación de Valencia.

Es más, la Fiscalía comprobó que la titulación aportada por el hasta entonces responsable de la Administración General del Estado no se correspondía con ningún título expedido por el Ministerio de Educación, por lo que se podría estar ante un caso de falsedad en documento público.

Tras unas vagas explicaciones, Ángel envió una carta al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en la que anunciaba su marcha y denunciaba "reiteradas actitudes de inquina hacia su persona, con el único objetivo de intentar socavar, dañar y manchar una trayectoria de servicio diligente y transparente".

Insistió en que "jamás" ha falsificado ningún documento y "jamás" se había valido "de ningún documento falso para acceder a ningún puesto".